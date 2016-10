Ver para creer: el Celta está goleando al Barcelona en Balaídos

No nos equivocamos, leyeron bien, los celestes están haciendo ver visiones al cuadro blaugrana que no ve cómo reponerse de esta pesadilla

Al ver los trending topics de Twitter y ver el nombre del Celta como tendencia mundial, algo de curioso debe tener. Y resulta que el humilde cuadro de la ciudad de Vigo está en boca de todos la tarde de este domingo (noche en España) por una simple, pero contundente razón: golear al Barcelona por 3-1, resultado que sorprende al mundo al medio tiempo en el estadio Balaídos.

Los goles de los celestes han sido cortesía de Pione Sisto al 22′, Thiago Aspas al 30′ y un autogol de Jeremy Mathieu al 33′ y Piqué acaba de descontar al 55′.