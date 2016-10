Calentamiento global podría al descubierto base nuclear secreta de EEUU

Fue construida durante la Guerra Fría y quedaría en la superficie y contaminar con residuos biológicos y radiactivos

Este era el diseño de Camp Century. Sin embargo no se se llegó a construir en su totalidad.

El cambio climático ha sido especialmente drástico en la región del Polo Norte, donde el aumento de la temperatura de la Tierra ha causado el proceso de descongelamiento más rápido del que se tenga registro.

Y en los últimos años se convirtió en la principal amenaza del hábitat de la zona: focas, osos polares, orcas.

Pero ahora el deshielo también amenaza revelar uno de los secretos de Estados Unidos que se encuentra enterrado en el norte de la isla de Groenlandia.

Esta semana, investigadores de la Universidad de York, en Canadá, señalaron que la rápido desaparición de la capa de hielo en el Polo Norte podría causar una fuerte contaminación en la región por desperdicios nucleares.

“En los años 60, Estados Unidos intentó construir una base militar subterránea que llamó Camp Century, que tenía como objetivo el lanzamiento de misiles nucleares en caso de una guerra con la Unión Soviética”, explica el documento enviado a BBC Mundo y que fue firmado por los investigadores liderados por el profesor William Colgan.

Sin embargo, la crudeza del campo congelado obligó a cancelar el proyecto, que era considerado ultrasecreto. Pero los residuos, muchos de ellos biológicos y radiactivos, quedaron enterrados allí.

El descongelamiento del Polo Norte se está produciendo a una mayor velocidad cada año.

“El cambio del clima en la región sugiere que esos desperdicios, que son una seria amenaza para el medio ambiente, no pueden seguir siendo considerados ‘conservados para la eternidad‘”, se lee en el informe.

De acuerdo a la investigación de la Universidad de York, el descongelamiento en el círculo polar ártico entre 2003 y 2010 durante el verano fue el doble del que ocurrió en todo el siglo XX y eso llevaría a que los residuos de Camp Century queden expuestos en el mediano plazo.

“En la década del 60 no existía el término ‘cambio climático’ y creyeron que el hielo y la caída de nieve constante iba a enterrar para siempre esos residuos tóxicos, pero no es así. Pueden salir a la superficie si el nivel de descongelamiento sigue”, explicó Colgan al diario británico The Guardian.

El proyecto “Gusano de hielo”

Los resultados de la investigación de Colgan y el grupo de científicos de la Universidad de York se conocen después de que el ejército de Estados Unidos desclasificara toda la información sobre Camp Century y su proyecto “Iceworm” (Gusano del hielo).

De acuerdo con los documentos revelados, cuando crecía la tensión con la Unión Soviética después de la II Guerra Mundial, EE.UU. decidió construir una base militar en el norte de Groenlandia.

En 1951, Groenlandia hacía parte de Dinamarca, que a su vez le permitió a EE.UU. construir esas bases militares, aunque no queda claro qué tanta información sobre “Iceworm” compartió con el gobierno danés.

Los científicos de la Universidad de York, en Canadá, afirmaron que en menos de 75 años la base podría quedar expuesta y contaminar toda la región.

Lo cierto es que la intención estadounidense era ambiciosa: una base para el lanzamiento de misiles nucleares hacia la Unión Soviética (estaba ubicada a menos de 4.000 kilómetros de Moscú, al alcance de un misil).

En 1960, en medio de la crisis de los misiles en Cuba, el ejército de EE.UU. presentó el proyecto y comenzaron los trabajos.

La base tendría una red de tres kilómetros de túneles subterráneos, albergue para 200 soldados, un hospital, laboratorios, un cine y tiendas.

En 1961 se iniciaron las obras. Se alcanzaron a construir algunos túneles y alojamiento para los soldados. Y para el suministro de energía eléctrica se instaló un reactor nuclear.

Pero mientras avanzaban sobre la capa de nieve, los ingenieros comenzaron a notar que no estaban construyendo en tierra firme.

El desmonte de Camp Century

Tanto los documentos del gobierno de EE.UU. (que incluye una película sobre el proceso de construcción) como las investigaciones hechas por los científicos posteriormente señalan que los ingenieros notaron que el hielo sobre el que estaban construyendo se movía más rápido de lo que habían calculado.

La primera fase fue la de construir túneles bajo el hielo.

“Se dieron cuenta que en dos años lo que habían construido estaría aplastado por el hielo. Así que decidieron acabar con el proyecto”, explicó Wolgan.

Al retirarse, dejaron enterrados residuos físicos (túneles y otras estructuras), biológicos (combustibles y suministros para el trabajo de investigación) y radiactivos (reactor nuclear). Creyeron que la nieve que caía continuamente sobre la isla sepultaría para siempre una iniciativa fallida.

En 1966 se dio por concluida la tarea. En 1979, Groenlandia se convirtió en territorio autónomo de Dinamarca. Y a finales de la década de los 90 se comenzó a hablar de cambio climático.

El 2015 es considerado el año más caliente en la historia. Y la nieve que se esperaba que cayera ese año sobre Groenlandia se redujo a la mitad.

“La construcción de Camp Century fue legal dentro de un tratado entre dos países, pero ahora hay que remover esos residuos y eso se puede convertir en un problema político”, le explicó Wolgan a BBC Mundo.

Hasta ahora el Pentágono sólo ha dicho en un comunicado que Estados Unidos va a trabajar con los otros dos países para resolver los posibles inconvenientes que podrían causar los residuos abandonados en el norte de la isla.