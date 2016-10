Rashel Díaz entrevista en exclusiva a Alicia Machado: ‘Vi mucho dolor en ella’

"Le pregunté si estaba recibiendo dinero"

Luego de que Hillary Clinton, en el primer debate presidencial, pusiera de ejemplo lo vivido por Alicia Machado con Donald Trump en Miss Universo hace 20 años, la vida de la actriz y ex Miss Universo se volvió un caos de emociones, de repuestas, ataques, defensa… Por primera vez -y asegura que única- la venezolana se sentó con Rashel Díaz para hablar de su verdad a fondo.

La entrevista, que se verá este próximo lunes y martes en ‘Un Nuevo Día’ por la cadena Telemundo, muestra a Machado al desnudo: sus miedos, su dolor y su espíritu de defender su integridad como mujer y madre, independientemente si la manera de hacerlo sea o no correcta.

En exclusiva hablamos con Rashel, quien nos dio un adelanto de una entrevista que dice que la sorprendió hasta a ella, porque se encontró con la Alicia de siempre, pero llena de dolor, de valentía y de seguridad.

Pregunta: ¿Con qué Alicia Machado te encontraste?

Rashel Díaz: Alicia tuvo la confianza de aceptar nuestra invitación, dejó claro que no quiere hablar más de esto, y dejó claro que Telemundo siempre la ha tratado excelente por eso quiso venir con nuestra cadena. Me encontré con la Alicia de siempre, lo que la hemos conocido de cerca y profesionalmente sabemos cómo es ella, que dice lo que siente, hubo momentos en los que lloró, otros en los que estuvo molesta… Fue muy clara y transparente, después del debate no cambió.

P: ¿La viste consciente de que no era lo mismo enfrentarse a un chisme de entretenimiento, que enfrentarse a la pelea política de la primera potencia mundial que es Estados Unidos?

RD Es una de las preguntas que le hicimos y la verdad es que ella está tomando un papel como madre, como mujer, sí puedo decir que vi mucho dolor en ella como cuando alguien ha esperado mucho para hablar de algo, no ve la magnitud, ella quiere ser una voz en el papel de una mujer.

P: ¿Te cuenta cuál ese secreto que aún no reveló de lo que vivió con Donald Trump?

RD: Tienen que ver la entrevista, le pregunté sobre todo y de eso también, contestó todo sobre su experiencia, le pregunté si tenía miedo, si su hija estaba consciente de esto y de lo que había pasado, todo me contestó pero tienen que verlo lunes y martes en ‘Un Nuevo Día’.

P: ¿Qué nos puedes adelantar?

RD: Le pregunté también que si estaba recibiendo dinero por esto y ella lo contestó, y además le cuestioné si le interesaba la política y dijo que no, que ella quería seguir siendo actriz y cantante y desenvolviéndose en la carrera que había elegido. Le pregunté si Donald Trump la había llamado y me dijo que no, y le pregunté qué haría si lo hacía, y esa respuesta la tienen que ver en el show.

P: ¿Cuál de las preguntas que le hiciste te sorprendió su respuesta?

RD: Lo que me sorprendió de toda la entrevista es que a veces nosotros pensamos que esas cosas no ha causado heridas, yo sentí que ella era era un ‘caja de Pandora’ que estaba cerrada a emociones, que nunca pensó que iba a poder expresarlas y ahora lo ha hecho, y antes tenía un miedo que ahora no tiene. La veo más segura que nunca, sabiendo lo que quiere hacer. No pensé que el daño que había recibido había sido tan grande.

P: ¿Qué significó esta entrevista para ti en lo personal y en lo profesional?

RD: Es una entrevista extremadamente importante para mí, para mi carrera es un paso de crecimiento, que agradezco la confianza de mi equipo de ‘Un Nuevo Día’ que me haya elegido para ser la enviada. En lo personal, siempre que veo a un madre que se le iluminan los ojos cuando habla de su hija, la importancia que tiene Dinorah en la vida de ella, me siento identificada porque es lo que yo siento por mis hijos, y eso yo lo respeto al máximo, muy aparte de si yo pueda o no estar de acuerdo con la forma o con las posturas tomadas, eso a mí me toca el corazón. A veces nosotros, la prensa, comentamos cosas o decimos algo de alguien, y no sabemos todo lo que hay detrás, y sí sentí mucho dolor de parte de Alicia y eso a uno lo conmueve porque uno no quiere ver a nadie sufriendo.