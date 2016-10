Histórico: por primera vez Argentina se consagró campeón mundial de futsal

En Calí, derrotó a Rusia 5-4 y rompió con la hegemonía de Brasil y España, los únicos ganadores en las siete ediciones anteriores

La Argentina se consagró campeón mundial de futsal por primera vez en la historia. En Colombia, le ganó a Rusia 5-4 en la final. El mejor resultado argentino había sido el cuarto puesto en China Taipéi, en el año 2004.

El equipo que conduce Diego Giustozzi no perdió ningún encuentro en el torneo. En la fase de grupos ganó dos partidos y empató (finalizó líder en el grupo E), y desde octavos de final ganó todos los partidos con 11 goles a favor y tan solo dos en contra (1-0 vs. Ucrania, 5-0 vs. Egipto y 5-2 vs. Portugal). Además, es la primera vez que el campeón mundial no es ni Brasil ni España, que ganaron las siete ediciones anteriores.

Wilhelm fue elegido como el mejor jugador del campeonato. Y Nicolás Sarmiento, de 23 años, fue elegido como el mejor arquero del Mundial.

Todos los campeones del mundo: 1989 (Brasil), 1992 (Brasil), 1996 (Brasil), 2000 (España), 2004 (España), 2008 (Brasil), 2012 (Brasil), 2016 (Argentina).

La emoción se adueñó del capitán del equipo, Fernando Wilhelm, quien, llorando, comenzó diciendo: “Antes que nada, dejame decir: Gime, Caro, Emi, las amo. Esto es increíble. No se puede describir con palabras. Podíamos ganar, podíamos perder. Rusia es una potencia”.

¡Felicitaciones al equipo de Futsal, primeros campeones argentinos de la historia! 🇦🇷🇦🇷 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de octubre de 2016

Síntesis

Argentina: Nicolás Sarmiento; Fernando Wilhem y Cristian Borruto; Alan Brandi; Pablo Taborda (fi). Matías Quevedo, Guido Mosenson, Damián Stazzone, Alamiro Vaporaki, Gerardo Battistoni, Maximiliano Rescia, Santiago Basile y Constantino Vaporaki. DT: Diego Giustozzi.

Rusia: Gustavo; Iván Chishkala; Eder Lima y Robinho; Danil Danydov (fi). Georgy Zamtaradze, Sergey Vikulov, Vladislav Shayakhmetov, Dmitry Lyskov, Rómulo, Iván Milovanov, Sergey Abramov, Artem Niiazov y Sergei Abramovich. DT: Sergey Skorovich.

Goles en el primer tiempo: 15m. Eder Lima (R), 16m. Alamiro Vaporaki (A) y 19m. Cuzzolino (A).

Goles en el segundo tiempo: 2m. y 19m. Eder Lima (R) y Brandi (A), 3m. Brandi (A), 18m. Constantino Vaporaki (A) y 19m. Lyskov (R).