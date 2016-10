Explosión en un café en España causa al menos 70 heridos

Al menos 77 personas resultaron heridas después de que una cocina de gas explotó en un café en la ciudad de Vélez-Málaga, en el sur de España.

Un portavoz de la unidad de emergencia de la región explicó que cuatro personas presentan lesiones graves.

Dos policías locales se encuentran entre los heridos, de acuerdo a un reporte de la agencia EFE.

57 personas han sido trasladadas al Hospital Comarcal de la Axarquía y dos de ellas (una niña con cortes en la cara y un hombre con problemas en un oído) fueron enviadas a centros hospitalarios de la capital de provincia.

La mayoría de los heridos tienen contusiones y cortes y dos han tenido que ser intervenidos por un corte en un brazo y otro por una herida en el estómago.

