Miguel “Piojo” Herrera califica de “rara” la convocatoria de Osorio a la selección mexicana

El extécnico del Tri y actual entrenador de Xolos Tijuana no le encuentra sentido a la lista de jugadores para los amistosos ante Nueva Zelanda y Panamá

Luego de que el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, anunciara a los 23 convocados para los partidos amistosos frente a Nueva Zelanda y Panamá, Miguel “Piojo” Herrera calificó de “rara” esa lista de jugadores.

“Es una lista rara, muy rara, porque hay muchos jugadores que ni siquiera participación tienen en sus clubes. No es la primera vez que pasa porque ha habido muchos técnicos que llama a jugadores que no participan pero esta lista es rara. Pensando en lo que él dijo, esta lista o deja completamente contrariado porque no puedes decir que necesitas blanco, blanco y blanco y de repente sales con negro”, dijo el extécnico del Tri y actual entrenador de Xolos Tijuana, en entrevista para Raza Deportiva de ESPN.

Herrera argumenta que el timonel colombiano pudo haber trabajado con jugadores que estarán contemplados con la selección mexicana en el arranque del hexagonal de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018.

A “El Piojo” también le extrañó que Osorio haya convocados a futbolistas que actualmente tienen poca participación con sus respectivos clubes.

“Creo que es una situación donde él está buscando competencia interna pero creo que dicha competencia se busca con jugadores que estén en un buen momento y que estén haciendo bien las cosas y hay jugadores que ni siquiera tienen participación y no dudo que sean buenos jugadores pero lo tienen que demostrar primeros con sus equipos”, destacó Herrera.