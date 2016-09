Menor de 14 años acusado de asesinar a padre y tirotear escuela

Washington.- Un adolescente de Carolina del Sur mató a su padre y luego se dirigió a una escuela de educación primaria donde abrió fuego e hirió a dos niños y una profesora, informaron las autoridades.

El supuesto autor del tiroteo, cuya identidad no se ha dado a conocer, tiene 14 años y ha sido arrestado, indicó en una rueda de prensa el director del servicio de emergencias del condado de Anderson, Taylor Jones.

A temprana hora del viernes, el menor fue acusado de homicidio, junto con tres cargos de intento de homicidio.

Al parecer, el joven mató primero a su padre de 47 años en su hogar, luego condujo unos tres kilómetros hasta la escuela, ubicada en la localidad de Townville, y estrelló la camioneta contra la valla del patio de recreo.

Allí fue donde abrió fuego y donde poco después fue detenido.

Las tres personas heridas fueron hospitalizadas y, aunque no se ha hecho pública la gravedad de las heridas, uno de los niños tuvo que ser trasladado en helicóptero a Greenville para recibir atención en esta ciudad, que cuenta con servicios médicos especializados en trauma.

#Townville SC in the next city where I live, Jacob, 6yrs old was shot and fighting for his life. #PrayersforJacob https://t.co/wioWNigu77

— Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) September 30, 2016