Este es el nacho más picante del mundo

Timmy O’Neill came to the office and tried to take out the entire Patagonia Europe team with a single tortilla chip. #paquitortillachips #onechipchallenge #onedeadlychip #carolinareaper #hottestpepperintheworld #patagoniaeurope #timmyoneill

A photo posted by Eline van Straalen (@elinevanstraalen) on Sep 20, 2016 at 7:33am PDT