Diáspora colombiana en EEUU se alista para referendo sobre histórico acuerdo de paz

Hay entre uno y dos millones de colombianos en EEUU, la mayoría concentrados en la costa este del país

WASHINGTON.- El conflicto armado más prolongado del continente obligó al éxodo de más de un millón de colombianos hacia EEUU y, el próximo domingo, éstos han sido convocados a votar sobre el futuro del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El histórico acuerdo, negociado desde 2012 con la mediación de La Habana, pone fin a un conflicto de 52 años que causó más de 220,000 muertos, el desplazamiento de hasta siete millones de personas, y enormes pérdidas económicas en Colombia.

El pacto de casi 297 páginas fue suscrito finalmente el pasado lunes en Cartagena, pero ahora será sometido a un referendo el próximo domingo.

Para ser ratificado, el acuerdo necesita el “sí” de al menos el 13% de los colombianos inscritos para votar, lo que equivale a 4,5 millones, de los casi 35 millones de colombianos elegibles para el sufragio, según datos oficiales.

No hubo un proceso especial de registro para el referendo, por lo que sólo podrán participar los colombianos que hayan participado en elecciones de 2014.

Según datos oficiales, hay 599,026 colombianos registrados en el exterior, de los cuales 313,598 son mujeres y 285,428 son hombres. Las autoridades electorales establecieron puestos de votación en 76 países, con un total de 1,372 mesas de votación, principalmente en consulados.

El entusiasmo entre la diáspora colombiana es grande, a juzgar por los comentarios en las redes sociales.

En el área de Washington, el colombiano Julio César Idrobo, gerente del Comité de Colombianos por el Sí a la Paz (COSIPAZ), explicó a este diario lo mucho que está en juego el domingo.

“Sabemos que muchas personas vinieron a EEUU a raíz del proceso de violencia en Colombia: unos porque fueron presionados por las FARC, y otros, como yo, presionados por los paras (paramilitares) o la derecha del país”, dijo Idrobo.

“Hay mucha expectativa porque los que salieron de Colombia por amenazas obtuvieron asilo político y no han podido regresar a visitar a sus seres queridos. Si el proceso de paz no se concreta, estas personas no podrán regresar”, advirtió.

Si el acuerdo se aprueba, la gente podrá regresar “sin miedo a represalias” y “nuestra función será vender una buena imagen del país, donde se pueda viajar y se pueda invertir, que es lo que necesita nuestra Colombia”, continuó.

En EEUU, los colombianos son el séptimo grupo hispano del país, o el 2% de la población hispana, según un informe de 2013 del Centro de Investigación Pew. Sin embargo, hay otros informes que ponen la cifra total en hasta dos millones de colombianos, la mayoría de ellos concentrados en la costa este, en particular en Nueva York y Florida.

Colombia tiene 12 consulados en EEUU, incluyendo Los Angeles y San Francisco (California), Houston (Texas), Atlanta (Georgia), Miami y Orlando (Florida), y Boston (Massachusetts), pero la embajada también ha habilitado otros centros de votación en las ciudades con alto porcentaje de inmigrantes colombianos.

El acuerdo no ha estado libre de controversia debido a que los rebeldes que confiesen sus crímenes no solo no recibirán castigo sino que podrán aspirar a cargos públicos.

El senador republicano por Florida y excandidato presidencial, Marco Rubio, envió una carta al presidente Barack Obama urgiéndole que mantenga en pie la designación de las FARC como organización terrorista.

Muchos retos por delante

El acuerdo con las FARC no eliminará por arte de magia los problemas que todavía afronta el país, como el narcotráfico, la amenaza de grupos paramilitares, y las actividades del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), que aceptó sentarse a un diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Vanda Felbab-Brown, analista de la conservadora Institución Brookings, afirmó en un análisis que si los colombianos no aprueban el acuerdo, “los costos para Colombia serían significativos”.

“El gobierno no tiene un Plan B y estaría perdiendo una oportunidad sin precedente que probablemente no vuelva a tener en mucho tiempo”, afirmó la experta.

Si se aprueba el referendo, como está previsto, una pregunta clave del proceso será quién pagará el precio de la paz, no sólo por los costos monetarios relacionados con a implementación del acuerdo –como el desarme, desmovilización y reinserción social de los cerca de 7,000 rebeldes-, sino también los costos políticos para las distintas partes implicadas en el proceso, dijo.

Los colombianos que quieran participar en el plebiscito pueden acudir a los sitios de votación incluidos en esta lista proporcionada por la embajada de Colombia en Washington, o revisar los requisitos en www.registraduria.gov.co