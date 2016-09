Adamari López no descuida la felicidad de su pareja Toni Costa

Sus obligaciones no le impiden contribuir a que el hombre de su vida sea "feliz" todos los días

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López vive una de las etapas más satisfactorias de su existencia al frente del programa de televisión ‘Un Nuevo Día’ y, sobre todo, con las responsabilidades diarias que se derivan de su condición de madre de la pequeña Alaïa -fruto de su relación con el bailarín Toni Costa-, pero eso no significa que sus obligaciones constantes le hayan distraído de otro objetivo igualmente importante para sentirse completamente realizada: contribuir a que el hombre de su vida sea “feliz” todos los días.

“Trabajo a diario en mí como persona, como mujer, en las cosas que me pueden hacer insegura o me pueden traer la felicidad, pero también hay que complementarlas en el hogar con las cosas que a mi pareja le hacen feliz y aquellas que a él no le dan seguridad. Yo no sé si lo he encontrado [el equilibrio] porque es un trabajo de un día a la vez. Pero trato de guardar esa armonía de pensamiento, palabra y sentimiento porque creo que todo es importante”, confesó a la revista People en Español.

A pesar de que todavía le asolan las dudas, lo cierto es que Adamari y Toni no han dejado de afianzar con el paso del tiempo una de las relaciones más estables y envidiadas de la crónica social, demostrando que ambos están perfectamente compenetrados a la hora de planificar todos aquellos asuntos que juegan un papel fundamental en el desarrollo personal y educativo de su primogénita, nacida en marzo de 2015.

Mi mami dice que yo también soy una princesa ;)).. #ElenaofAvalor #Alaïa A photo posted by Adamari López (@adamarilopez) on Aug 20, 2016 at 8:21am PDT

“Nuestra duda era si Alaïa era demasiado pequeña para enviarla ya a la escuela, si ella se iba a poder adaptar, si iba a poder estar con otros niños y no los iba a empujar. Pero la verdad es que entendimos que Alaïa tiene la capacidad de querer a los demás, con nosotros se desenvuelve y se desarrolla muy bien, Pero todos los que vivimos en casa somos adultos, y ella tiene que aprender a socializar con los niños y aprender más cosas”, se sinceraba la intérprete hace unos días en una entrevista a Telemundo, explicando por qué junto a Toni habían decidido iniciar antes de lo normal su período escolar.

Al igual que Adamari, quien mantuvo en el pasado un conflictivo matrimonio con el cantante Luis Fonsi del que dio todo lujo de detalles en unas memorias que también narraban su exitosa lucha contra el cáncer de mama, el español Toni Costa aprovecha cualquier ocasión para presumir públicamente de las alegrías que le proporciona su pequeña Alaïa, quien incluso le acompañó recientemente en una de las clases de Zumba que imparte en la ciudad de Miami.

“Esto es lo que pasa cuando papá se pone la ropa de dar clase de Zumba, que mi pequeña también quiere ponerse lo mismo”, escribía el guapo valenciano en su cuenta de Instagram, plataforma en la que Alaïa también cuenta con un perfil propio.