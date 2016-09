Video: ¿Dónde están los 43? cuestiona Roger Waters a Peña Nieto

El líder de la banda britíca lanzó fuertes críticas contra el presidente Peña Nieto durante un concierto ofrecido en México; También criticó a Donald Trump

México – El músico británico Roger Waters, quien la noche de este miércoles ofreció el primero de tres conciertos en la Ciudad de México, señaló que las políticas implementadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fallaron y dijo que la guerra contra el narcotráfico no es la solución.

En el concierto, Waters, también reconocido por su activismo político, criticó a Peña Nieto y se burló del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

“Señor presidente, más de 28,000 hombres, mujeres, niños y niñas han desaparecido, muchos de ellos durante su mandato desde 2012, ¿Dónde están?, ¿Qué les paso?”, cuestionó Waters ante unos 60.000 asistentes al concierto.”Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo, es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución, escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando“, añadió Waters.

Antes, Waters interpretó el tema “Pigs” (Cerdos) y en la pantalla apareció la imagen de Donald Trump y la palabra “Charade” (Farsa).

El político fue caricaturizado y posteriormente un cerdo inflable viajó por los aires con mensajes alusivos a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

“Nos faltan 43”, “Fue el Estado”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se leía en el cuerpo del animal, mientras que al final de la canción una serie de frases de Trump fueron mostradas en la pantalla, las cuales fueron rematada con el mensaje: “Trump eres un pendejo”.

La presentación de Waters tuvo una duración de dos y 30 minutos e integró 23 canciones de cuatro discos de Pink Floyd, “Dark side of the moon”, “Wish you were here”, “Animals” y “The wall”.

El concierto fue el primero de los tres que ofrecerá el miembro fundador de Pink Floyd en la capital mexicana, dos con boletos agotados en el Foro Sol, y un tercero gratuito en el Zócalo de la capital mexicana el próximo sábado.