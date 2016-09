Viajeros cuentan los momentos de pánico vividos durante accidente en Hoboken

El accidente de tren en Hoboken dejó hasta el momento más de 100 heridos, muchos en estado crítico, y al menos tres muertos.

Personas que vivieron de primera mano esta tragedia han contado su experiencia, lo que vieron, sintieron y cuáles creen que son las cusas del accidente.

“Fue como una explosión. En el momento en el que me di la vuelta y vi que el tren estaba llegando, este ya había cruzado completamente el paso de peatones. Todo pasó muy rápido”, declaró Chris Mann, de 34 años, al Usa Today.

Grateful to be alive this morning. Arrived literally a couple minutes after this happened. #Hoboken pic.twitter.com/xn1pZaMYBy

Otro viajero, que iba en el segundo vagón del tren, también apuntó el posible exceso de velocidad fue Steve Mesiano, que contó a MSNBC que el tren iba demasiado rápido.

“Me pareció que iba un poco más rápido de lo que debería cuando entraba en la estación. De repente simplemente sentí el impacto”, explicó Mesiano.

Edward Taylor, de Secaucus, iba en el tercer vagón del tren accidentado.

“Me tiró directo al suelo, al principio pensé que había sido una bomba, y cuando conseguí salir se podía ver cómo el tren prácticamente arrasó el edificio, parece que iba demasiado deprisa”.

Edward Taylor of Secaucus was on the third car of the NJ Transit train that crashed at Hoboken Terminal. pic.twitter.com/B4ahT2DXgR

— WNYC (@WNYC) September 29, 2016