Tormenta Matthew puede convertirse hoy en huracán

La tormenta tropical Matthew ganó intensidad al sur de Puerto Rico al subir sus vientos máximos sostenidos a 70 millas por hora y los científicos vaticinan que se convertirá en huracán “esta tarde o noche”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

Matthew, la décimo tercera tormenta tropical de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, prosigue su desplazamiento hacia el oeste con una velocidad de traslación de 12 millas por hora (20 km/h), indicó el NHC en su boletín de las 8 horas (12.00 GMT).

El sistema se encuentra unas 300 millas al sur de Puerto Rico y a 265 millas al este noreste de Curazao.

Se ha levantado el aviso de tormenta tropical para las islas francesas de Guadalupe y Martinica y para Santa Lucía, Barbados, Dominica, San Vicente y las Granadinas, pero se mantiene el de vigilancia sobre Bonaire, Curazao y Aruba.

Según un probable patrón de trayectoria, el centro de Matthew “pasará al norte de Aruba, Bonaire y Curazao”, agregó el NHC, con sede en Miami.

Los expertos vaticinaron que su “gradual fortalecimiento durante las próximas 48 horas”, por lo que “Matthew se convertirá en huracán hoy o esta noche”, para enfilar a continuación hacia Cuba, según el cono de proyección a cinco días del NHC.

Una tormenta tropical se convierte en huracán cuando sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 119 kilómetros por hora.

Here are the key messages from NHC regarding Tropical Storm #Matthew as of 11 a.m. EDT Thursday https://t.co/T8bABTTyjI @NHCDirector pic.twitter.com/odrCweHUqR

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 29 de septiembre de 2016