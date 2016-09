Tomás Boy asegura que baile no fue contra aficionados del Cruz Azul

El técnico aseguró que su polémico baile no fue para los aficionados

Un escándalo más desató el técnico de Cruz Azul, Tomás Boy, a mitad de semana, por un baile que realizó durante el partido de la Copa MX que se jugó en el estadio Azul, en donde “La Máquina” avanzó a la siguiente ronda, al derrotar a los Mineros de Zacatecas.

Boy comenzó a contonearse y a hacer señas hacia la grada, lo cual provocó la molestia de varios aficionados celestes e incluso, al término del encuentro, el técnico tuvo un enfrentamiento verbal con uno de ellos.

Un par de días después de este hecho, el estratega de los cementeros decidió hablar con los medios de comunicación para aclarar todo lo que se dijo respecto a su baile, asegurando que jamás se lo “dedicó” a los seguidores de su equipo.

“Mi baile fue dirigido a algunos medios de comunicación que dicen que mis jugadores no se pasan el balón. Me puse a bailar como diciendo: ‘no se pasan la pelota, no se pasan la pelota’. Y es que en el tercer gol se la pasaron muy bien”, explicó Boy.

¿Crees en la “inocencia” de Tomás?