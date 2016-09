Obama celebra que 2016 fue el año para las atletas de EEUU

Boxeador mexicoamericano de California, Carlos Balderas, asegura que aunque no ganó medallas, la visita a la Casa Blanca es un premio

WASHINGTON.- El presidente Barack Obama elogió este jueves el brillante desempeño del equipo de EEUU en las Olimpiadas de Rio y afirmó que 2016 “perteneció a las mujeres olímpicas estadounidenses”.

Ante un mar de chaquetas rojas del equipo estadounidense, Obama señaló que, con un total de 46 medallas de oro, EEUU fue el primer país en 40 años en ubicarse en la cima del tablero de medallas en todas las categorías.

En la ceremonia en el Salón Este, Obama dijo que, sin duda, “el 2016 perteneció a las mujeres olímpicas estadounidenses”, que lograron 61 medallas, el mayor número que ningún otro equipo femenino en la justa en Rio.

Obama mencionó por nombre al nadador Michael Phelps, a la nadadora Katie Ledecky, a la corredora Allyson Felix, a la gimnasta Simone Biles, y a Simone Manuel, la única nadadora afroamericana en obtener una medalla de oro. También elogió el desempeño de los atletas paralímpicos.

Asimismo, Obama destacó la diversidad étnica del país y que “la grandeza de EEUU no viene solo de altos puntajes o velocidades” sino de personas de toda raza, toda fe, toda tradición y tradición “marchando bajo una misma orgullosa bandera” .

“No hay un niño en EEUU que vea a nuestro equipo olímpico y no se vea reflejado en alguna parte. Es parte de la razón por la que somos exitosos, porque acogemos talento de todos los rincones del mundo”, dijo.

En declaraciones a este diario, el boxeador mexicoamericano de peso liviano, Carlos Balderas, de Santa María (California), dijo que aunque no pasó de las semifinales –ganó dos peleas frente a Kazakistán y Japón, pero perdió frente a Cuba- siente como un premio el conocer en persona a Obama, a la primera dama, Michelle, y al vicepresidente Joe Biden.

“Ni en un millón de años pensé que estaría acá, viniendo de un hogar de padres y abuelos de Oaxaca…estar en las olimpiadas fue una experiencia emocionante y abrumadora, tanta gente, tantos atletas y fanáticos, pero lo disfruté mucho”, afirmó.

Balderas, de 20 años, fue acompañado a Rio por su abuelo, un hermano, y varios tíos y primos.

En la ceremonia, la última en la que Obama recibe al equipo estadounidense antes de dejar la presidencia, los atletas le regalaron una tabla de surf.

En un ambiente festivo, los atletas se tomaban “selfies” por todo el salón e inundaron las redes sociales con sus comentarios sobre el viaje a la Casa Blanca, donde recibieron un paseo privado.

White House visit was incredible. Proud and honored to be on the greatest team in the world @TeamUSA #TeamUSAinDC pic.twitter.com/BrrmesuTIV — Connor Fields (@connorfields11) September 29, 2016

You could say they had a great time! 💯#TeamUSA shared an inside look as they took over the @WhiteHouse! 🇺🇸 📷https://t.co/OhQGyPrJ1o pic.twitter.com/jKUlysvpvo — U.S. Olympic Team (@TeamUSA) September 29, 2016

He is a perfect 10 in our book. #TeamUSA 🇺🇸 pic.twitter.com/kxyB3mx6RP — The First Lady (@FLOTUS) September 29, 2016

Más adelante, en declaraciones a la prensa desde el pórtico de la Casa Blanca, Felix expresó su deseo de que las Olimpiadas regresen a Los Angeles: “sería estupendo que los juegos regresaran”.