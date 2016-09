‘Ni obediente ni mansita’

Karla Amezola habla sobre el acoso sexual

El tema del acoso sexual laboral no es nuevo, y ha ocurrido desde la primera vez que las mujeres salieron a trabajar fuera del hogar. Desde 1908, existen reportes documentando este tipo de comportamiento. Y si bien en la actualidad hay leyes y regulaciones para proteger a las víctimas, muchas mujeres aún siguen siendo acosadas sexualmente en el trabajo.

Karla Amezola, presentadora del Canal 62, Estrella TV, habló sobre el tema.

“Los acosadores seriales empiezan haciendo comentarios sexuales y van escalando. En ocasiones, utilizan estos términos inapropiados en reuniones laborales masivas para acostumbrar al oído. Otras veces sin mayor pudor, pero en privado, muestran una conducta obscena, hablando de tus piernas, tus pechos o tu sexualidad. En un principio, muchas mujeres no se dan cuenta de que se trata de acoso”, indicó, describiendo una situación por la que aún atraviesan miles de trabajadoras alrededor del mundo.

“Cuando [el acosador] se cansa de eso, comienza a escalar. Para no parecer groseras muchas mujeres pueden tratar de sacarle la vuelta para evitar sus comentarios. Cuando le pones un alto, comienzan las represalias, comienza su juego”, indicó Amezola.

La presentadora describió los sentimientos de preocupación y soledad que llegan con el acoso.

“Los acosadores seriales son muy insistentes. No se dan fácilmente por vencidos. Para ellos, es como un juego del gato y el ratón. Es un juego psicológico en el que quieren hacerte sentir como un ratoncito y lo hacen … hasta que te reveles o caigas en la trampa”, comentó.

Las víctimas del acoso sexual laboral, en su mayoría, se encuentran en una posición vulnerable, y temen perder su empleo si denuncian el abuso. Quienes finamente se animan a denunciarlo, en muchos casos descubren que sus quejas son descartadas o ignoradas por la empresa en la que trabajan.

“Quiero decirles a todas las mujeres que están viviendo una situación de acoso que no le den segundas oportunidades al agresor, es patológico, no va a cambiar. No sólo lo hacen con una, lo hacen con muchas. Denúncialo y si no te creen exhíbelo, no hay cosa peor para un acosador que ser descubierto ante todos”.

Como reportera y comunicadora, Amezola encontró una manera de expresar y denunciar sus sentimientos a través de las redes sociales. Bajo los hashtags #NiObedienteNiMansita, y #YouBetterFireMeToo, la presentadora compartió durante estos años, en el muro de Facebook, sus opiniones sobre el tema.

“Tras años de innumerables, incesantes y asquerosas peticiones, de esas que recalan en la mente y te consumen poco a poco, de esas que el poder convirtió en represalias al ser rechazadas, de esas que te quitan las ganas de seguir, de conciliar el sueño, que nublan tus pensamientos y prefieres encerrarte en ellos, de esas que no conocen limites, que dejan de ser pícaras ofertas para transformarse en una guerra donde tus pocos aliados están siendo silenciados mientras su ejército es tan poderoso como su palabra y tan fuerte como tú deseo de rendirte…

“…Deseaba llegar a casa, recostar la cabeza y dormir tranquila como él lo hacía, sin preocuparse por alguna nueva jugada y sin pensar en el pretexto que debía poner al siguiente día en respuesta a una nueva y asquerosa petición… Nadie sabe lo que se siente hasta que lo sientes…”

Sus comentarios de las redes fueron una manera de motivar a otras personas a animarse hablar de su situación.

“No es justo denunciar un abuso y ser ignorada o ignorado. Invito a todas las jóvenes que han sido víctimas de acoso sexual, que se animen a hablar”, indicó la comunicadora. “No temas del poder que presume, no te puede cerrar las puertas en otras partes, porque las puertas ya están cerradas para él, por sus mismas acciones”, agregó.

“Ante un acosador serial que te pide obediencia y ser sumisa, ¡Ni obediente Ni Mansita!”, concluyó.