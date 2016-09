Esto es lo que opina Shaila Dúrcal sobre audio donde Juan Gabriel insulta a su madre Rocío

La cantante aclara como terminó la relación entre su mamá y "El Divo de Juárez"

Mucho se ha dicho después de la muerte de Juan Gabriel. Un tema que ha resurgido fue la relación que hubo entre “El Divo de Juárez” y la cantante Rocío Dúrcal.

Aparentemente la amistad entre ambos cantantes se vio afectada y no terminar bien, pero Shaila Dúrcal se ha encargado de aclarar que nada de eso es cierto. La hija de “la española más mexicana” fue cuestionada por un reportero sobre el audio que circula donde el interprete de “Te sigo amando” habla mal de Rocío.

“No se sabe, a mí no me consta y no sabemos qué fue exactamente puede ser montaje o puede que estuviera cabreado ese día y es completamente comprensible. En toda buena relación de amistad y sobre todo la de mi madre y Alberto que tenían un carácter increíble”, compartió.

En el programa “Suelta la sopa” de Telemundo también le preguntaron si asistiría a un musical que se prepara en México con canciones de JuanGa. Shaila aclaró que no podrá ir por que tiene otros compromisos.