Erik Rubín será operado para retirarle un tumor

El esposo de Andrea Legarreta pasará por el quirófano en unos meses para ser atendido de un tumor en el estómago

Hace 5 meses el cantante Erik Rubín sufrió de un fuerte dolor en el estómago, por lo que lo hospitalizaron y le diagnosticaron un tumor benigno que hasta el momento no ha crecido, sin embargo lo tienen que extraer.

“Estoy muy bien, la cirugía será en enero, ya que estemos más tranquilos, afortunadamente viene mucho trabajo, proyectos, entonces quiero aliviarme lo más pronto posible”, expresó a JDS durante la alfombra roja del musical “El hombre de la mancha”.

La operación en México la tuvo que posponer por la carga de trabajo, debido al cierre de gira con sus compañeros Benny y Sasha, que finalizará 31 de diciembre.

Festejamos tu vida hermano. @bennyibarra Hoy Toluca @sashabennyerik Una foto publicada por Erik Rubin (@erikrubinoficial) el 8 de Sep de 2016 a la(s) 4:43 PDT

El cantante comentó lo siguiente:

“Estoy llevando una vida normal, haciendo ejercicio, me siente increíble y el tumorcito este no ha crecido, entonces no hay probabilidad que obstruya el paso del estómago al intestino, estoy bien a gusto”.

Erik también habló un poco en lo que consistirá la cirugía:

“Básicamente es quitar el quiste (tumor), no tiene riesgo, la cuestión es que quitarán una parte del estómago la cual va a requerir de paciencia, comer despacio, pero me voy a recuperar pronto”, finalizó.