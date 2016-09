Así sustituyó Miley Cyrus a Ellen DeGeneres en su programa

Al verse obligada a hacer reposo por encontrarse enferma, Ellen DeGeneres anunció en su cuenta de Twitter que quien grabaría su programa The Ellen DeGeneres Show sería nada menos que Miley Cyrus.

La cantante y actriz se puso al hombro la labor de anfitriona e incluso entrevistó con soltura a Sarah Jessica Parker e Idina Menzel.

The bad news is I’m sick & can’t tape my show today. The good news is @MileyCyrus dropped everything to host for me. Thanks, Miley!

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 28, 2016