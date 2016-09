Transparencia e inclusión, indispensables en plan contra la violencia en Chicago: líderes

Entre las propuestas presentadas en el plan de seguridad pública del alcalde de Chicago Rahm Emanuel se destaca la inversión de $36 millones en programas de tutoría para jóvenes que viven en áreas en el que impera la violencia

Foto: Brooke Collins/City of Chicago

En aras de frenar la ola delincuencial en las calles de la Ciudad de los Vientos, el alcalde de Chicago Rahm Emanuel ha diseñado una estrategia integral con la que busca combatirla.

“La violencia armada en Chicago es inaceptable”, dijo Emanuel durante su discurso en el colegio comunitario Malcolm X y a su vez hizo un llamado a los residentes de Chicago a participar en un plan de seguridad pública para hacer frente a la violencia armada.

Durante el discurso presentado hace unos días ante grupos comunitarios, miembros del Departamento de Policía de Chicago y líderes religiosos, Emanuel señaló una serie de propuestas, entre ellas el contratar 970 nuevos agentes de policía en los próximos dos años. Cada oficial tendrá una cámara de video como parte de su uniforme y se planea una inversión de $36 millones, provenientes tanto de fondos públicos como de corporaciones privadas, en programas de tutoría para jóvenes de áreas de alta criminalidad en la ciudad.

“Vamos a empezar con una inversión de $36 millones de dólares en los próximos tres años para ampliar los programas de tutoría. La ciudad de Chicago proporcionará la mitad de los fondos, mientras que las corporaciones, entidades filantrópicas y donantes individuales la otra mitad”, explicó Emanuel.

Se buscará también reformar la manera de cómo la policía responde ante personas con padecimeintos mentales y se habló de los nuevos protocolos establecidos para la liberación oportuna de los documentos oficiales en casos de presunta brutalidad policiaca.

“Estamos en el proceso de sustitución de la agencia independiente que investiga la mala conducta policial con una nueva organización con las herramientas para asegurar la responsabilidad real cuando se producen irregularidades”, mencionó Emanuel.

“La lucha contra la delincuencia requiere una asociación entre la policía y la comunidad”, señaló el Alcalde, quien también detalló que para tener éxito en dar marcha atrás al aumento de la violencia hay que reconstruir las relaciones con la comunidad, “especialmente las comunidades de color”, dijo.

Buscarán mejorar la asociación con agencias federales a fin de que los ayuden a combatir la delincuencia, como es el caso del FBI, la DEA y los Alguaciles de Estados Unidos. Entre otras cosas, se planea la creación de puestos de trabajo de verano para hombres y mujeres jóvenes y pidió a la Legislatura estatal normas para poder supervisar más a las tiendas legales de armas.

Reacciones al plan

Rafael Yáñez es un policía de Chicago y fundador de Union Impact Center. Como activista del barrio de Las Empacadoras Yáñez criticó el plan del alcalde Emanuel porque dice que “no tiene mucha transparencia, no es claro, no lleva un plan de implementación. El mensaje se oye muy bien en papel, suena bonito al oído pero cuando es tiempo de implementarlo, de explicar el proceso, no es especifico”, opinó.

En cuanto a los programas de mentoría para jóvenes y la contratación de agentes de policía Yáñez mencionó que “los programas de mentoría tienen que estar conectados con los programas de trabajo, pero en el corazón de esta implementación tiene que estar el aporte de la comunidad… Obviamente la Ciudad tiene que seguir contratando policías porque policías se están retirando, pero esto no va a reducir la violencia ya que es solo un instrumento, no es todo”.

Jorge Roque ha trabajado en el barrio de La Villita por más de una década dando tutoría a jóvenes para mantenerlos alejados de la violencia en las calles. Él fue pandillero y su pasado le ha servido para entender de cerca a los jóvenes en riesgo y ha rescatado a varios adolescentes de manos de las pandillas.

Según Roque, mentor de jóvenes en New Life Centers, para lograr recuperar la confianza entre la policía y la comunidad se tiene que empezar como punto de partida “en involucrar a los habitantes de las comunidades a que participen en ese plan de seguridad pública. Ese sería un buen paso, debemos incluir a todas las voces de la comunidad en el plan”, reiteró.

Roque, diácono de La Villita Community Church, ha participado en conferencias en distintas partes del país por lo que ha podido escuchar de primera mano el trabajo que se viene realizando para combatir la violencia. “Los gobiernos de Los Ángeles y Nueva York han invertido millones de dólares en programas juveniles, están trabajando con jóvenes en riesgo y exencarcelados, hay mucha inversión de estas ciudades en la vida de los jóvenes, pero aquí en Chicago no se invierte de la misma manera”, opinó.

George Cárdenas, concejal del Distrito 12, dijo que para combatir la violencia a través del plan del alcalde Emanuel se tienen que crear estrategias para bajar el índice de violencia a través de la ampliación de programas para jóvenes. “Hay que ver la realidad de esos jóvenes, tienen que ir a la escuela, graduarse o estar haciendo algo útil”.

Para Milagros ‘Milly’ Santiago, concejal del Distrito 31, el plan de seguridad pública del alcalde Emanuel es un buen comienzo “para tratar de seguir llevando a la ciudad de Chicago en una nueva dirección, porque de alguna manera tenemos que empezar a pensar muy seriamente de cuál va ser el futuro de la ciudad en cuanto a la violencia se refiere”.

De llegar a desarrollarse el plan del alcalde Emanuel una pregunta que se hacen líderes de las comunidades locales es: ¿de dónde saldrán esos fondos? Santiago respondió: “Esa es la pregunta del millón… Los concejales hemos hecho la misma pregunta de dónde se va a sacar el dinero para costear todo el plan”.

Santiago también dijo que dentro del plan está el fomentar las relaciones entre la policía y las comunidades. “Esto es una parte fundamental en toda esta reforma y hasta que no lo logremos, la gente no va a volver a confiar en la policía”, comentó.

Para Víctor Rodríguez, pastor de La Villita Community Church, el discurso del alcalde Emanuel “excepto de dos o tres cosas nuevas lo demás es algo más de lo mismo… El plan contempla $36 millones de dólares de fondos públicos y privados y que van a ser destinados para programas de mentoría. Mi pregunta es: ‘¿a dónde va a parar ese dinero?’, usualmente ese dinero va a parar a organizaciones donde le están pagando a un director ejecutivo miles de dólares, donde la mayoría del dinero se gasta en el staff y no en las calles, en aquellos que están trabajando con los muchachos día con día”, dijo.

Rodríguez mencionó que para él la clave del plan está en hacer un llamado a la comunidad a fin de que sea más unida: “qué puedo hacer yo primero por mi comunidad para hacerla mejor, como padre de familia, mentor, pastor y líder comunitario”.

—

Detalles del plan contra la violencia en Chicago

Para conocer más los elementos del esquema del alcalde Rahm Emanuel para frenar la violencia en Chicago y mejorar la seguridad pública consulta en la web: http://bit.ly/2duVxp2