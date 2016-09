Las mujeres latinas pueden frenar a Trump, asegura actriz Diane Guerrero

Trump cayó en la trampa de Clinton y sus declaraciones contra Alicia Machado ahora sirven de arma electoral

WASHINGTON.- En medio de una nueva tormenta en torno al “sexismo” del aspirante presidencial republicano, Donald Trump, la actriz Diane Guerrero instó este miércoles a las mujeres latinas a que sumen fuerzas para derrotarlo en las urnas en noviembre próximo.

Guerrero aparece en un video de la nueva campaña “Las latinas pueden frenar a Trump” de “Emily´s List”, un grupo progresista que apoya a la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, y promueve la candidatura de mujeres demócratas a todos los niveles del gobierno.

El “sexismo” de Trump, en sus diversas manifestaciones, ahora sirven de arma electoral para Clinton, quien ha contado con Alicia Machado para diversos actos electorales a lo largo del verano. Sus declaraciones por el sobrepeso de Machado cuando fue Miss Universo en 1996 seguirán dominando el ciclo de noticias hasta que surja una nueva controversia, o Trump caiga en otra trampa, según analistas.

Trump “es un hombre que llama ´cerdas´ a las mujeres y ha llamado a los latinos ´violadores´ y ´asesinos´”, dice en el video Guerrero, conocida por sus papeles en populares series de televisión como “Orange Is The New Black” y “Jane The Virgin”.

Guerrero ha sufrido en carne propia la separación de las familias ya que sus propios padres fueron deportados a Colombia cuando tenía 14 años de edad. Ahora se ha sumado a diversas campañas para promover el voto de los latinos.

“Hoy, lucho por la reforma migratoria porque no quiero que otra joven viva lo que atravesó mi familia. ¿Donald Trump? Ël no quiere a mi familia acá; probablemente tampoco me quiere a mí acá… es divisivo y peligroso para todos los estadounidenses”, agregó Guerrero.

La actriz instó a las latinas a que sumen su firma a la nueva campaña, se inscriban y voten el próximo 8 de noviembre.

“Las mujeres deben entender el poder colectivo de nuestro voto en noviembre- y las latinas tienen el poder de frenar a Donald Trump”, explicó en un comunicado la presidenta de “Emily´s List”, Stephanie Schriock.

Las latinas conforman uno de los segmentos de mayor crecimiento poblacional en Estados Unidos. Entre los votantes hispanos, el 71% de las latinas y el 61% de los latinos apoyan a Clinton, mientras que los porcentajes a favor de Trump son del 19% y 30%, respectivamente, según un estudio reciente del Centro de Investigación Pew.

En 2012, hubo un total de 11,8 millones votantes latinas, de las cuales poco más de 6,3 millones acudieron a las urnas.

Delia García, miembro del Concejo de Asesoras Latinas de “Emily´s List”, destacó que, como líderes y principales encargadas de la toma de decisiones en sus hogares, comunidades y negocios, las latinas “entienden lo mucho que está en juego en esta elección”.

“La poderosa historia de Diane es un recordatorio importante de que Donald Trump es una amenaza seria a nuestros valores, principios, y fortaleza como nación”, puntualizó García, exlegisladora demócrata estatal de Kansas (2005-2010).

La polvareda del primer debate presidencial

El nuevo video con Guerrero busca sacar provecho de la polvareda que han dejado las declaraciones de Trump contra la venezolana Alicia Machado, por su aumento de peso cuando fue coronada Miss Universo en 1996, a los 19 años.

Clinton la trajo a colación durante el primer debate presidencial como ejemplo de los ataques de Trump contra las mujeres, recordando que éste la llamó “Miss Piggy” y “Miss Housekeeper”, como burla de su identidad étnica.

Trump cayó en la trampa que le tendió Clinton pero, lejos de disculparse, ayer dijo en un programa de Fox News que en ese entonces Machado había aumentado una “masiva cantidad de peso” y se había convertido en un “problema real”.

La nueva campaña de “Emily´s List” advierte del impacto de las políticas “ofensivas y peligrosas” de Trump contra las latinas y sus familias, usando sus propias palabras y su retórica incendiaria contra los inmigrantes.

“Las latinas entienden que los comentarios ofensivos de Donald Trump contra Alicia Machado van más allá de las palabras, y les preocupa sus propuestas porque reflejan sus creencias racistas y misóginas y lo hacen no apto para ser nuestro próximo comandante en jefe”, dijo a este diario Sonia Meléndez, subdirectora de comunicaciones de “Emily´s List”.

Previamente, “Emily´s List” lanzó la campaña “Las mujeres pueden frenar a Trump”, que ha logrado alcanzar a más de 12 millones de votantes. Según el grupo, más de 35,000 se han sumado al esfuerzo para derrotar a Trump.