Hospitalizan a hija de Ivonne Montero por neumonía

La actriz aseguro que su pequeña se encuentra estable y a la espera de que se recupere muy pronto

Ivonne Montero se refugia en el trabajo para seguir luchando por su pequeña hija Antonella, y es que una vez más la pequeña enfrenta problemas de salud.

“Ahorita mi bebita está un poco enfermita, ha estado muy malita, todo esto se le ha ido complicando y aun cuando ha estado medicada y bajo observación de doctores, lamentablemente se le ha complicado todo”, comentó la actriz al Diario Basta!, quien realmente se ve preocupada pues no es la primera vez que su pequeña ingresa a un hospital.

“Está hospitalizada con un cuadro de neumonía, pero digamos que está estable”, dice Ivonne, quien no cuenta con el apoyo de Favio Melanitto, padre de la pequeña, por lo que ella debe dividirse para cuidar a su pequeña y acudir a los ensayos de la obra que protagoniza, Blanca cheves y sus siete briagos.

NO SE PUEDEN PERDER ESTA EXQUISITA PUESTA EN ESCENA.. #BlancaCheves y sus 7 Briagos 👑🍎👑🍎👑🍎👑🍎👑🍎👑🍎👑 Una foto publicada por Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) el 24 de Sep de 2016 a la(s) 9:31 PDT

“Es difícil, sin duda, pero estoy aquí porque hay que trabajar; la verdad es que ya he fallado mucho a los ensayos y demás, porque primero yo estuve enferma, también pedí permiso para irme a grabar una película y ahorita con lo de mi bebé, se complica todo”.

Aún no se sabe hasta cuándo permanecerá internada Antonella.

“No me han dado una fecha, pero yo espero que esté una semana más. Mi mami está acompañándola y espero sacarla como nueva, porque mi nenita es una guerrera. Yo estoy tranquila no he perdido la fe. Sé que papi Dios nos ayudará”, dijo Ivonne.

La pequeña Antonella nació con una cardiopatía congénita, la cual se le corrigió después de cinco cirugías, cuando tenía solo dos años de edad.

POR: Rafael Suárez e Irene Martínez