Fan de los Yankees perdió anillo de compromiso en el estadio y pasó gran susto

El jocoso momento ocurrió durante la quinta entrada

Andrew Fox tenía todo lo que necesitaba para hacer una de las decisiones más importantes de la vida en la noche del martes: el anillo de compromiso, la mujer perfecta y una hermosa noche de principios de otoño en el Yankee Stadium en Nueva York, la cual fue transmitida en vivo durante el partido.

Lo que al parecer no tenía el joven de 29 años y residente de New Castle, Pennsylvania, era un pulso firme.

Cuando Fox sacó el anillo de su bolsillo y se arrodilló ante su novia Heather Terwilliger para proponerle matrimonio durante la mitad de la quinta entrada, el anillo cayó al suelo en la segunda fila de la sección donde se encontraban ubicados.

La afición contempló atónita y luego se burló de la caída del anillo. Mientras Fox y Terwilliger se encontraban ansiosos buscando la prenda, la búsqueda fue televisada mientras cambiaban de entrada por el canal de transmisión de los Yankees.

La intensa búsqueda de la prenda duró unos cinco extensos y ansiosos minutos mientras Fox lloraba pensando que se había perdido el aro. Otros fanáticos utilizando luces de sus teléfonos móviles se unieron también a la búsqueda.

“Abrí el estuche y me arrodillé, tan pronto lo abrí se cayó y no lo pudimos encontrar en un buen rato”, dijo Fox a The Associated Press.

