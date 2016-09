Entregan 200,000 firmas al DHS para exigir cierre de prisiones privadas para inmigrantes

WASHINGTON.- Activistas pro-inmigrantes entregaron este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) unas 200,000 firmas para exigir que anule sus contratos con centros de detención privados para inmigrantes.

El Departamento de Justicia indicó el mes pasado que cancelará sus contratos con empresas que administran cárceles privadas, y se prevé que el DHS anuncie una decisión sobre el futuro de los centros de detención inmigrantes a finales de noviembre próximo.

Como medida de presión, los activistas iniciaron una campaña de peticiones en línea y a través de las redes sociales con las etiquetas “#CutTheContracts”, y “#Not1More”, con la meta de lograr la anulación de contratos para empresas como el “GEO Group” y “Corrections Corporation of America” (CCA).

Según los activistas, entre los que figuraron migrantes liberados de centros de detención, las empresas con contratos federales se han lucrado gracias a prácticas y leyes “racistas” que perjudican a los negros y latinos, desproporcionadamente representados en los centros de detención a su cargo.

Elizabeth Padilla speaking about the horrors her husband faced while in detention w/cancer #CutTheContracts #EndDetention #Not1More pic.twitter.com/aYXvIrd8O0

— Detention Watch (@DetentionWatch) September 28, 2016