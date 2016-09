Clinton y Trump recrudecen la batalla por votos en estados clave

Ambos candidatos se apoyan en sus compañeros de fórmula, legisladores, familiares y demás partidarios para movilizar el voto en noviembre.

WASHINGTON.- A 40 días de las elecciones generales, la batalla entre los aspirantes presidenciales, Hillary Clinton y Donald Trump, se ha trasladado a varios de los estados clave de la contienda, donde ambos mantienen un estrecho margen en las encuestas.

Clinton ganó el primer debate presidencial el lunes pasado pero eso no necesariamente se traduce a votos, y parte de su tarea en las semanas restantes es subir en las encuestas más allá del margen de error.

En busca del voto de los jóvenes, Clinton viajó hoy con su exrival en la contienda, Bernie Sanders, a Durham (New Hampshire), donde hablaron principalmente de la educación y otros temas que preocupan a la generación de los “Millenials”.

Hillary’s college plan will help students preparing for college, those already in school, and those paying off debt. https://t.co/c0g8A5NYH7 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 28, 2016

Clinton tiene previsto viajar mañana a Iowa, un día después que lo hiciera Trump y donde éste le sigue llevando ventaja en las encuestas.

El viernes próximo, Clinton regresará a Florida, donde se mantiene dentro del margen de error en los sondeos. Su esposo, el expresidente Bill Clinton, debía iniciar una gira de dos días en autobús en el norte de Florida, pero tuvo que cancelarla para asistir al funeral del expresidente israelí, Shimon Peres, indicó la campaña.

La febril actividad electoral de Clinton y sus partidarios en estados clave obedece a una indiscutible realidad: su victoria dependerá de la movilización de su base, en particular de los jóvenes, y para eso necesita entusiasmar a los votantes en los estados clave de la contienda.

Esa lista de estados “bisagra” -que pueden inclinarse por uno u otro candidato- incluye a Carolina del Norte, Colorado, Florida, Iowa, Michigan, New Hampshire, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Virginia y Wisconsin.

En el juego de sumas y restas, todos estos tienen un alto número de votos del Colegio Electoral, pero Florida tiene la mayor cantidad, con un total de 29, seguido por Pensilvania, con 20; Ohio, con 18; Michigan, con 16; Carolina del Norte, con 15; Virginia, con 13; Wisconsin, con 10, y Colorado, con 9.

Según el mapa interactivo del Centro de Investigación Pew, de esa lista, los estados con un porcentaje significativo de votantes latinos son Florida (18,1%), Nevada (17,2%), y Colorado (14,5%), mientras que en el resto no llegan al 5%.

Se requieren 270 votos del Colegio Electoral -de un total de 538- para la ganar la presidencia, y cada estado tiene un número determinado dependiendo de su representación en el Congreso. Dentro de ese proceso electoral, cada estado recibe dos votos por sus dos senadores, y uno por cada miembro que tenga en la Cámara de Representantes.

Un análisis del mapa electoral de “Real Clear Politics” (RCP) muestra que, hoy por hoy, Clinton tiene amarrados o casi seguros 188 votos, mientras que Trump tiene 165.

El riesgo de perder el legado de Obama

Para Clinton, hay mucho en juego: los republicanos han prometido que, si llegan al poder, revertirán algunos de los logros del presidente Barack Obama, como “Obamacare”, la reforma de Wall Street, medidas ambientales, y los alivios migratorios ahora congelados en los tribunales.

Sofia Boza, portavoz hispana del Comité Nacional Republicano (RNC) envió hoy a la prensa una lista de artículos que, a su juicio, cuestionan la eficacia de los esfuerzos de los demócratas y Clinton por cimentar el apoyo de los jóvenes y las minorías.

Clinton, quien ha dicho en varias ocasiones que no se deja vencer fácilmente, haría historia al convertise en la primer mujer presidenta del país, y por ello disputa frente a Trump el voto de los jóvenes y los indecisos.

Por tercera vez en lo que va del mes, Clinton viajó el martes a Carolina del Norte –un estado donde prácticamente se ha evaporado su ventaja- mientras que Trump viajó a Florida, donde realizó su décimo evento en los últimos dos meses.

Unbelievable evening in Melbourne, Florida w/ 15,000 supporters- and an additional 12,000 who could not get in. Thank you! #TrumpTrain #MAGA pic.twitter.com/2N3Xq7AGmx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2016

En declaraciones a este diario, Jessica Lavariega-Monforti, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Pace en Nueva York, explicó hoy que Clinton está tratando de aprovechar el impulso que le dio el debate el lunes pasado.

Clinton “quiere bloquear el camino de Trump hacia los 270 votos del Colegio Electoral, que ambos necesitan para ganar la presidencia. Ella necesita alterar la narrativa de la contienda para que no sea solo un voto contra Trump sino un voto por ella porque tiene más experiencia”, argumentó.

Grupos progresistas hacen lo propio, a través de campañas publicitarias y las redes sociales, para evitar que terceros candidatos, como Gary Johnson, del Partido Libertario, o Jill Stein, del Partido Verde, puedan canalizar un “voto de protesta” contra Clinton.

La misma advertencia volvió a repetir hoy Sanders, que amasó un gran apoyo de los jóvenes durante las primarias y ahora ayuda a Clinton en estas lides.

This election is enormously important for the future of this country. It is imperative that we elect @HillaryClinton as our next president. — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 28, 2016

“El emitir un voto de protesta, apoyando a un tercer candidato que va a perder puede afectar los resultados, y producir consecuencias muy preocupantes. No es una especulación; ya lo hemos visto en la historia de nuestro país”, advirtió recientmente el candidato a la vicepresidencia demócrata, Tim Kaine, en entrevista con Yahoo.

Clinton y Trump volverán a enfrentarse en sendos debates el 9 y 19 de octubre próximos.