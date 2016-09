‘Big Papi’ se despide de sus ‘enemigos’ de Nueva York

El ‘Yankees Killer’ juega mañana jueves su último partido en el cierre de la serie entre Yankees y Medias Rojas

Simple. Si no existieran los Yankees, muy probablemente no habría existido la figura icónica de ‘Big Papi’ Ortiz.

“Yo nací para jugar contra los Yankees”, dice el gigante zurdo quien se las ha gastado para pegarle –hasta la noche del martes- 53 jonrones a los lanzadores de los ‘Bombarderos’.

Ese hombre que cumple su última visita al sur de El Bronx como jugador activo de los Medias Rojas. Un bateador intimidante para los fans de Nueva York a quien ellos han odiado y temido casi por igual, es el personaje al que se aprestan a rendirle un homenaje la noche del jueves.

Un último partido en el que Ortiz, cordial y simpático (mientras no tenga un bate en sus manos) a la par que se despide sus “enemigos favoritos” puede invitarlos a un brindis por el título divisional del Este, ya que si no celebraron anoche, podrían celebrar hoy.

Una prueba de respeto en todo caso es lo que se impone y aunque nadie espera un desfile de alabanzas y loas para un tipo con el que tienen una rivalidad histórica, sí es previsible una acción de reciprocidad por lo que han vivido Mariano Rivera en 2013 y Derek Jeter en 2014, cuando jugaron su último partido en Fenway Park.

Los trataron con el respeto que merecían sus carreras legendarias y los dos se llevaron el recuerdo de aquella ‘standing ovation’ en un patio donde los habían insultado y donde habían escuchado adjetivos inimaginables.

Hoy Jeter, el viejo capitán de las batallas contra Ortiz y su pandilla, tendría que estar presente lo mismo que Mariano quien además de un símbolo de Yankees es, [y mucho más] un símbolo de la presencia latina y remarcable emblema de sacrificio y triunfo. Lo mismo que Ortiz.

Este ‘Big Papi’, humilde y tranquilo a la hora del adiós lo ha dicho varias veces. “El cuarto partido de la serie de campeonato en 2004 ante Yankees puso mi nombre en el mapa”. Luego él mismo se encargó de ser un tormento para los Bombarderos y en cada curva del camino que los encontró halló cómo hacerles daño.

Es un juego y la gente nunca podrá olvidar las sensaciones tremendas -de felicidad y amargura- que han marcado sus vidas en las feroces batallas entre Yankees y Medias Rojas. Y en medio de tanto fuego, los gestos de gallardía elevan el tono de los antagonismos.

“Espero algunos abucheos”, dijo Ortiz a Bostonredsox.com. “Pero también tengo muchos amigos en Nueva York que me respetan y me quieren… ya veremos”.

De paso allí en el Sur de El Bronx el ‘Big Papi’ tiene a favor el viento de la hermandad dominicana que va a colmar el parque de pelota para despedir a un sus peloteros más amados.

Se va el hombre que cierra tres lustros en los que Medias Rojas han sido superiores a los Yankees en resultados. Porque los ‘Patirrojos’ reescribieron su historia de la mano de Ortiz y mientras ganaban tres títulos de Serie Mundial (2004, 2007 y 2013) y los ‘Bombarderos’ sólo uno (2009) han renovado su roster y ahora están entre los favoritos para ganarlo todo a la par que los de Joe Girardi están casi fuera de todo.

Lo que viene será tarea de las nuevas generaciones y las batallas ya asoman en los próximos calendarios. Y aunque muchos de los nuevos protagonistas son casi anónimos, algunos ya tienen rostros y nombres.

Hoy en Boston no insultan a Gary Sánchez y en Nueva York no rechazan a ‘Mookie’ Betts, pero – no se preocupen- ya están en turno.

Se va ‘Papi’ Ortiz, pero el show debe seguir.

NO SE LO PIERDA

Red Sox…… H. Owens (0-1)

Yankees ……CC Sabathia (8-12)

Donde: Yankee Stadium

Hora: 7:05 pm

TV: YES