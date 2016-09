Latinos en Nevada quieren “darle en la torre” a Trump

La opinión de los latinos en Nevada tras el primer Debete Presidencial es, en pocas palabras, que hay que impedir a toda costa que Trump resulte electo

LAS VEGAS, Nevada – Pasado el llamado Debate del Siglo entre los contendientes a la presidencia, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, a los hispanos de esta ciudad, votantes y los que no, no les interesa quién salió o no reforzado del careo, pues su meta central es una sola: impedir a toda costa que Trump resulte electo.

En las afueras del Mercado Cárdenas de East Las Vegas, Salvador Martínez, originario de Zacatecas y residente permanente, se lamenta de no haberse naturalizado: “Ojalá tuviera la ciudadanía para darle en la torre a este racista, Trump”, declara.

“No me hecho ciudadano por desidia, pero mi señora va votar y lo hará por Hillary”, agrega.

Algo le queda claro, dice: “Trump me ha motivado a hacerme ciudadano”.

Prudencia López Guzmán, de San Diego, California, y sus dos hijas, son ciudadanas, “y ellas, yo, mi esposo, mis yernos y toda la familia votaremos por Hillary”.

“La razón principal es que ella es esposa del Bill Clinton y a mí me dio la ciudadanía Clinton, y aparte ella no es racista como Trump”, sostiene.

“Un déspota, grosero, que no quiere a los latinos. No lo queremos como presidente. Estoy cien por ciento segura de que va a ganar Hillary Clinton”, declara.

Astrid Guerrero, de Sinaloa, México, residente permanente, afirma que “obviamente estoy a favor de Hillary Clinton, me gustaría que ella ganara. Simplemente por todo lo que ha dicho Trump de nosotros; imagina el hecho de que una persona tan racista como él esté gobernando el país, este país precisamente. Sería un golpe para nosotros los inmigrantes y especialmente los hispanos”.

Adriana Díaz, originaria de El Paso, Texas y ciudadana registrada para votar en Nevada, declara: “Estoy en medio de una confusión extrema, porque obviamente no votaría por Trump, pero sobre Clinton no estoy totalmente convencida”.

“Pero votaré por ella con tal de que no gane Trump. Como hispana no puedo consentir que gane el racismo en este país, porque no es posible que se haya despertado a la gente que es racista en un país hecho por inmigrantes. Es un peligro que se haya creado un monstruo como Trump. En todo caso, los indígenas, la verdadera gente nativa de este país, podrían tener una voz en ese sentido. Pero no es así porque entienden lo que es el inmigrante”.

Salvador lo resume mejor: los latinos saldrán a votar “para partirle todo el queso a Trump”.

Ojalá y así sea.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice