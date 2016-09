Hugo Sánchez llama “frustrado y amargado” a La Volpe, el “Bigotón” le responde

El pentapichichi y el nuevo técnico del América se enfrascan en una nueva batalla de dimes y diretes

Pasa el tiempo y Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe no dejan de hacer evidente el odio que se tienen desde hace décadas y en esta ocasión ambos exfutbolistas se volvieron a enfrascar en una batalla de dimes y diretes.

Primero fue el pentapichichi quien lanzó el primer dardo envenenado en contra del nuevo técnico de las Águilas del América, al que llamó “amargado y frustrado”.

“Yo lo tuve, yo sé cómo es como entrenador. La Volpe es frustrado y amargado. No sabe manejar jugadores figura, sabe manejar a chicos que maltrata e insulta. ‘Ve a trabajar de albañil’, les dice. Por eso pienso que en América va a explotar”, dijo Hugo Sánchez, de acuerdo con el portal JuanFutbol.com.

Ni tardo ni perezoso, el “bigotón” no tardó en reaccionar y en entrevista para ESPN se defendió de los dichos del exjugador del Real Madrid y así le respondió.

“Hugo no tiene ni uso de razón de lo que está hablando, me parece que la envidia, o los celos o el problema que debe traer porque el Real Madrid no lo llamó para dirigir, y dijo que iba a dirigir al Real, al Atleti y no dirige a nadie, nadie lo llama”, dijo el timonel azulcrema.

“Esas envidias te cierran los ojos, porque si hay uno de los técnicos que más trabajó con los jóvenes, por estadísticas, por currículum, por cosas que ustedes pueden saber, es Ricardo Antonio La Volpe, demostró en el Atlas y Atlante”, remató el también extécnico de la selección mexicana.

La Volpe le exigió a Hugo Sánchez hablar con fundamentos y sin envidia y le pidió tener respeto, códigos y ética.