¡Escándalo! Cámara oculta capta al DT de Inglaterra, Sam Allardyce, en actos de corrupción

El nuevo técnico inglés detalló cómo evadir los controles que prohíben a los empresarios 'adueñarse' de jugadores, y contó que "hay muchos que lo hacen"

Sam Allardyce, el entrenador de la selección de Inglaterra, quedó en una posición más que incómoda luego de una investigación llevada adelante por el diario The Telegraph. Mediante una cámara oculta realizada por periodistas de ese matutino, se descubrió cómo el director técnico explicaba a unos supuestos empresarios cómo evadir las leyes de la Premier League y conseguir dinero en las transferencias de jugadores. The Telegraph denunció que Allardyce empleó su posición para mostrarse como un asesor, por el que acordó una recompensa de 400.000 libras esterlinas, y contar cómo un empresario puede ser ‘dueño’ de jugadores, algo que está expresamente prohibido por la Federación inglesa (Football Association de fútbol).

La investigación, que duró diez meses y comenzó cuando Allardyce aún conducía a Sunderland, reveló una trama de corrupción en el fútbol británico, y la noticia causó estupor en Inglaterra, a tal punto que la FA solicitará información a The Telegraph para abrir su investigación. El entrenador no dudó en expresar que las reglas fiscales no eran un impedimento para el ingreso de los empresarios para convertirse en propietarios de los jugadores.

Hasta el momento, Allardyce sólo dirigió a Inglaterra en un partido oficial. El entrenador, que cobra 3 millones de euros en esa función, puso en riesgo su cargo, a partir del rigor de la denuncia, y más allá de que la información se obtuvo a través de una cámara oculta. Las grabaciones se hicieron en dos reuniones de dos horas cada una; el DT, que estaba acompañado por su manager, Mark Curtis, y por su asesor financiero, Scott McGarvey, les explicó a los periodistas la manera de evitar los controles sobre la propiedad de terceros.

Y como si fuera poco, Allardyce no dudó en mostrarse crítico con su antecesor en el cargo, el veterano Roy Hogdson, y su ayudante, el ex director técnico del Valencia, Gary Neville. El Telegraph envió el detalle de lo publicado a la FA, a la que también invitó a responder una serie de preguntas que no hallaron respuesta por parte de la entidad hasta el momento. Mientras, el escándalo crece a pasos agigantados y se expande por todo el fútbol inglés.