Encuentran la chequera y pelotas firmadas por José Fernández en la playa

El mundo del béisbol y el deporte en general aún llora la dramática muerte del pelotero cubano José Fernández en un accidente en barco el domingo por la madrugada.

El desafortunado incidente sumió al béisbol en enorme tristeza, especialmente a la comunidad cubana y cubana-americana en Estados Unidos.

Su juventud (24 años), alegría y gran talento como beisbolista agregaron al expandido pesar público tras el accidente náutico en el que José pereció junto a dos amigos.

Se sabe que murió por el impacto y no ahogado y que esperaba un hijo con su novia.

José recibió un gran homenaje durante el partido del lunes ante los Mets, pero parece que su recuerdo se aferra a las playas de Miami Beach.

Según reportes de WSVN-TV, cerca del lugar del accidente en la playa, a unos 20 cuadras, apareció una bolsa negra en la que estaba la chequera y cuatro pelotas firmadas por Fernández.

New- A bag full of signed baseballs by Jose Fernandez washes ashore on Miami Beach- 20 blocks north of crash. Watch my story at 6pm @wsvn pic.twitter.com/GLggX8FO7v

— Rosh Lowe (@rloweon7) September 26, 2016