Carmen Salinas revela que Juan Gabriel no escribía todas sus canciones

La actriz dijo que la mayoría de las canciones rancheras no las escribió "El Divo de Juárez"

Un nuevo escándalo enfrenta Juan Gabriel después de su muerte, pues, a pesar de ser reconocido como uno de los más grandes compositores que ha dado México, Carmen Salinas reveló que no todos los temas son del llamado Divo de Juárez.

“Me dice mi exesposo, don Pedro Plascencia, que Lupe, el hermanito de Juan Gabriel, componía también muy bonito, que era el autor de casi todas las canciones rancheras que tenía Juan Gabriel, Te pareces tanto a mí y otra que cantaba Lucha Villa, No discutamos, esas eran de Guadalupe, me dijo Pedro”.

Sin embargo, Juan Gabriel les pagaba regalías por esos temas, aunque estén registrados como si él los hubiera escrito.

“Me contó también que les depositaba a cada uno de sus hermanos una cierta cantidad con las ganancias que le daban esos 5 millones de pesos cada mes, con eso se podrían estar ayudando, fue un gesto muy bonito de Juan Gabriel para ayudar a sus hermanitos”, comentó Carmen.

Carmen Salinas asegura que Pedro Plascencia sabe muchos secretos de Juan Gabriel. “A mí me platica mi exesposo que Juanito, o sea Juan Gabriel le decía que era un padre para él y él le contaba todo”.

Finalmente, la actriz asegura que convivió con Juan Gabriel en algunas ocasiones. “Era un buen niño Albertito”.