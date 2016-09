Alicia Machado, el nuevo rostro del “sexismo” de Trump

Machado protagoniza un video difundido por Clinton en el que relata las humillaciones de Trump en su contra cuando fue Miss Universo en 1996

La ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, no olvida ni perdona las humillaciones que Donald Trump le ocasionó en 1996 por su sobrepeso y, 20 años más tarde, se ha convertido en el nuevo rostro de las víctimas del “sexismo” del aspirante presidencial republicano.

La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, la mencionó por nombre al final del primer debate presidencial anoche en Nueva York, como ejemplo de los ataques de Trump contra las mujeres.

“Este es un hombre que a las mujeres ha llamado cerdas, desaliñadas, y perras… que ha dicho que las mujeres no merecen igualdad salarial”, dijo Clinton, mientras Trump la interrumpía para negarlo.

“Una de las peores cosas fue sobre una mujer en un concurso de belleza… la llamó ¨Miss Piggy´, y después la llamó ¨Miss Housekeeping” porque era latina”, continuó Clinton.

Machado “se ha hecho ciudadana y puedes apostar que va a votar en noviembre”, afirmó Clinton, generando aplausos del público.

Simultáneamente, Machado, de 39 años, protagonizó un vídeo de casi dos minutos y medio, difundido por la campaña de Clinton, en el que ofrece su testimonio, en español, sobre el drama que vivió cuando Trump compró la organización de “Miss Universo”.

“Como Miss Universo, participé en más campañas publicitarias que la mayoría. En un año, le generé mucho dinero a la compañía”, aseguró Machado en el video, al subrayar que Trump no le pagó por los comerciales, como estipulaba el contrato.

Machado repitió hoy las mismas acusaciones durante una conferencia telefónica con periodistas, en la que dijo que le sorprendió que Clinton la mencionara en el debate.

“Sé muy bien de lo que es capaz ese señor… siempre le tuve miedo y le sigo teniendo miedo”, aseguró Machado, al describir cómo pasó entre tres y cuatro años batallando desórdenes alimentarios.

En declaraciones en “Spanglish”, Machado describió a Trump como un “corriente, vulgar, grosero”.

La respuesta de Trump

En vez de ofrecer disculpas, Trump defendió hoy su trato de Machado durante un programa de Fox News, en el que dijo que ésta “aumentó una enorme cantidad de peso, y fue un verdadero problema”.

Trump además la describió como “la peor concursante” que jamás ha tenido el certamen, “absolutamente la peor”.

“Tuvimos un verdadero problema. No solo eso, su actitud… (Hillary) habló de ella como si fuese la Madre Teresa, y no fue precisamente así. Pero está bien”, argumentó Trump.

No es la primera vez que Machado salta a la palestra nacional a favor de Clinton, ya que también participó en un evento de “People for the American Way” con la líder sindicalista, Dolores Huerta.

En junio pasado, en entrevista con este diario, Machado describió a Trump como un “encantador de serpientes”, y advirtió a los votantes hispanos a que no se dejaran engañar.

Con este nuevo vídeo, Machado le ha puesto rostro al “sexismo” de Trump, además de añadir a la narrativa de que éste queda debiendo dinero por servicios otorgados a sus empresas.

.@machadooficial ha vivido de todo en su carrera, así como lo recordó la candidata presidencial Hillary Clinton. https://t.co/P7vLDwX07p pic.twitter.com/rZmQGni4UI — UniNovelas (@UniNovelas) September 27, 2016

Meghan McCain, hija del senador republicano y excandidato presidencial, John McCain, calificó de “estúpido” que Trump se haya enzarzado en una discusión sobre el aumento de peso de Machado.

La campaña de Clinton ha usado el “culebrón” de hace 20 años como arma electoral, aprovechando que, según las encuestas, Trump sigue teniendo problemas para captar el apoyo de las mujeres.