Video: Jugador y árbitro se trenzan a puñetazos en el fútbol africano

Un extraño acontecimiento se dio durante el partido entre los clubes Vic Falls Tigers y Amagagasi del fútbol de Zimbawe de este pasado domingo.

Cuando el Amagagasi se imponía por la mínima vino una jugada en la que el árbitro central decidió sacar la tarjeta roja a un jugador del Vic Falls Tigers, quien se le fue a los puños al nazareno como única respuesta. El juez intentó mantenerse a la distancia, pero ante la andanada violenta del jugador decidió responder la agresión con la misma moneda. Ambos tuvieron que ser separados por los demás jugadores.

