Nuevos productos

Algunos de nuestros lanzamientos favoritos

So Very Sofia, de Sofía Vergara



Una esencia especial para la mujer fuerte, poderosa y hermosa de hoy, así describe su nuevo perfume, So Very Sofia, la exitosa actriz colombiana, quien sigue expandiendo la oferta de productos de belleza que llevan su nombre.

Vergara acaba de lanzar esta fragancia floral con tintes de sándalo y una esencia cálida y frutal, que según dice “invita a las mujeres a nunca tener miedo de ser su versión más auténtica”. “Estoy tan contenta de lanzar esta fragancia exclusivamente a través de Avon. Las representantes de Avon me inspiran tanto: son independientes, seguras de sí mismas y están empoderadas. Son exactamente el tipo de mujer que tenía en mente al crear esta esencia”, dijo Sofia.

El perfume es muy femenino y combina frutas con flores tropicales y hierbas aromáticas. Abre con jugosas notas de maracuyá,delicada orquídea Flor de Mayo, la flor nacional de Colombia, y con notas de pachulí herbal. Disponible en http://avon.com

Victoria Beckham Estée Lauder makeup collection



Conoce la nueva línea de maquillaje creada por Victoria Beckham para Estée Lauder. La propuesta se inspira en cuatro ciudades de moda: Londres, Nueva York, Los Angeles y París.

La diseñadora busca proyectar los colores representativos de cada capital, con productos que a dúo muestran cual será la ruta de la tendencia cromática para la nueva estación: miradas profundas con destellos vanguardistas dorados, labios en color nude o iluminados por gloss, además de mejillas que van de soleadas a bronceadas. Disponible en http://esteelauder.com

By Invitation, de Michael Bublé

“No es ningún secreto que soy un romántico empedernido. Se ve en cada nota que canto y cada canción que escribo. Ahora estoy invitando a las mujeres a disfrutar de un hermoso aroma que representa mi gusto personal e imaginación. By Invitation es lo que yo llamaría “amor en una botella”, así presentó el cantante Michael Bublé su primera aventura en el mercado de los perfumes, que acaba de lanzar de la mano de HSN.

Descrito como “una mezcla de flores orientales, abarcando la icónica flor del amor”, la fragancia destaca por su elegancia, que es enriquecida con notas de frutos rojos y con el agregado de bergamota, notas de lirio del valle, jazmín salvaje e inflexiones de peonia, todo envuelto con una cálida base de sándalo, almizcle y vainilla. Su olor y presentación ha sido un éxito, ya que vendió más de 21.000 unidades en menos de 24 horas, el día de su lanzamiento en HSN. Disponible en http://hsn.com

Spray Perfect



¿Quieres una manicura rápida? El Spray Perfect es un esmalte que se rocía sobre las uñas, dejándolas como si te las hicieran en un salón de belleza y en solo minutos. Su novedosa tecnología permite que el esmalte se adhiera a las uñas, pero fácilmente se sale de la piel con agua y jabón. Viene en siete colores diferentes, incluyendo Naked Nude, Sexy Silver, Passion Purple y Party Pink($19). Disponible en http://www.BuySprayPerfect.com

Trilipiderm Ultra- Hydrating All Body Oil

Nuestra piel requiere más humectación en los meses de frío, para lograrlo este ‘body oil’ tiene una mezcla nutritiva de escualeno (Olive-Derived), aceites ricos en antioxidantes y vitaminas A, C y E, lo que garantiza que la piel conserve su elasticidad y suavidad durante todo el día. Aplícalo diariamente por todo el cuerpo y el rostro después de bañarte. Puedes complementarlo con la crema All-Body Trillipiderm Crème ($34.95). Disponible en http://www.trilipiderm.com