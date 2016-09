Jessica Carrillo es la compañera de Don Francisco en Telemundo

"Jéssica, bienvenida al equipo, yo no te voy a prometer que esto vaya a funcionar, lo que sí te puedo prometer es que vas a aprender mucho"

Ya es oficial, Jessica Carrillo es la compañera de Don Francisco en su nuevo show de Telemundo, ‘Don Francisco te Invita’, que marca su regreso oficial a la televisión de Estados Unidos el próximo 9 de octubre a las 10/9 PM Centro.

En exclusiva hablamos con la periodista mexicana, quien nos confesó que está feliz con este nuevo desafío y más porque no abandonará su cargo de corresponsal en ‘Al Rojo Vivo’ con María Celeste Arrarás.

Pregunta: ¿Cómo te sientes con este nuevo desafío?

Jessica Carrillo: Estoy súper emocionada, estoy muy agradecida con Telemundo y con el equipo de Don Francisco que me dieron está oportunidad, todavía no me la creo.

P: ¿Cómo llegó esta oportunidad? ¿dudaste en aceptarla?

JC: Yo sigo en ‘Al Rojo Vivo’ cubriendo a María Celeste Arrarás cuando está afuera. Esta es una oportunidad que se da al lado y a la par de ARV, yo no dudaba en aceptarlo, es un nuevo reto, un nuevo desafío y una nueva oportunidad que me están dando. Vengo a aprender al lado de Don Francisco que tiene mucho, mucho que dar.

P: Del Don Francisco que conocías de la tele, al Don Mario que es ahora tu compañero, ¿con qué diferencias te encontraste?

JC: Es súper divertido. Yo me esperaba encontrar con un señor más serio, pero es súper relajado, hace bromas en todo momento a todo el mundo, es como si lo hubiese conocido de toda la vida, eso me sorprendió muchísimo.

P: Don Francisco tiene fama de aconsejar y ayudar a quienes trabajan con él, ¿lo ha hecho ya contigo?

JC: Desde el primer momento me dijo: “Jéssica, bienvenida al equipo, yo no te voy a prometer que esto vaya a funcionar, lo que sí te puedo prometer es que vas a aprender mucho y de mí pregunta todas las dudas que tengas que para eso estoy, para ayudarte a crecer”.

P: ¿Qué aprendiste en este corto tiempo a su lado?

JC: Que es una persona que ve no por él, sino por todo un equipo de trabajo. Personas que tienen trabajando con él décadas, y eso hace que el éxito de él se refleje con todo el equipo. Su humildad y el empeño que pone para que esto funcione no por él, sino por todo el equipo.

P: El regreso de Don Francisco es algo histórico, ¿cómo te sientes de ser tú la elegida por él para ser su compañera?

JC: Es un nuevo comienzo, es un nuevo reto para él, y para mí es doble reto, doble compromiso y doble responsabilidad, no quiero quedar mal, espero poder llenar esos zapatos que él me ha dado y no decepcionarlo ni a él, ni a mi familia, ni a nadie del equipo.

P: Ya han grabado algunos programas, ¿cómo te sientes dentro del show?

JC: Este es el comienzo, espero ir interactuando un poquito más con él, con los invitados… Es una hora que se pasa rapidísimo, pero me veo teniendo más colaboración.

P: Siempre te hemos visto impecable en tu vestuario, pero ahora sorprenderás luciendo trajes más sexy, ¿cómo te sientes?

JC: Eso fue algo que yo decidí y que se dio en el momento. Todos los días la gente está acostumbrada a verme de una misma forma, siguiendo una misma línea para el formato de las 4 de la tarde, con un público diferente, no es que uno pretenda ser una mojigata ni mucho menos. Pero ahora con ‘Don Francisco Te Invita’ uno se puede dar el gusto de la faldita cortita porque estamos en una fiesta, tenemos invitados, venimos a divertirnos… Con el cabello dejo que me hagan lo que quieran, me siento como una princesa, como una reina de belleza.