Este martes es el Día Nacional para el Registro de Votantes: ¿ya está registrado?

Ya comenzaron a expirar las fechas límites para registrarse en algunos estados y en octubre se acaba el tiempo en muchos de ellos. Este martes, activistas y voluntarios estarán presentes en iglesias, escuelas, supermercados, cines y otros lugares públicos para asistirle en añadir su nombre a quienes podrán hacer escuchar su voz (y voto) el 8 de Noviembre.

¿Ya revisó que está registrado para votar en Noviembre? Si acaba de hacerse ciudadano, o nunca ha votado, o se mudó de domicilio desde la última vez que votó, usted necesita registrarse para poder participar en una de las elecciones más cruciales que ha tenido este país en décadas recientes.

No se quede fuera. Para ello, activistas y organizaciones en todo el país se estarán movilizando este martes 27 de Noviembre, cuando se celebrará el Día Nacional del Registro de Votantes, para facilitarle el proceso. Hay que recordar que no queda mucho tiempo y que en la mayoría de estados tiene una fecha límite en el mes de octubre, para añadir su nombre a esas listas de votantes.

Este es un día en el que se hace especial énfasis en la promoción del registro, pero no es el único día en que usted puede registrarse: puede hacerlo en todo momento hasta la fecha límite, que en algunos estados es el mismo día de las elecciones y en otros, diversas fechas en los meses de octubre y noviembre. Le informamos al final de esta nota, cuales son esas fechas límites en cada estado y cómo registrarse en cada uno de ellos.

Muchas organizaciones de derechos de los inmigrantes aprovecharán el Día Nacional de Registro de Votantes para enfatizar la participación de los votantes inmigrantes en una elección que los ha hecho objeto de discusión y, a menudo, de ataques. La coalición nacional FIRM, Movimiento para una Reforma Justa de Inmigración, anunció que trabajará con una amplia variedad de grupos en todo el país para registrar a “miles de votantes o actualizar sus registros si se han mudado de dirección”.

“Esta elección es una batalla por el alma de los Estados Unidos”, dijo Sulma Arias, portavoz de FIRM. “Vamos a levantarnos para luchar por nuestras familias y para llamar a todos los votantes a apoyar los ideales de inclusión, comunidad y bondad que existen en este país”.

Activistas estarán presentes en centros religiosos, escuelas, centros comunitarios, ceremonias de naturalización, cines y otros centros de reunión pública, con asesoría y formularios para asistir en el registro de votantes. En algunos estados, los grupos irán puerta por puerta, ofreciendo ayuda para que los votantes elegibles se registren, añadiendo sus nombres a las listas de votantes, manejadas por cada estado de la nación.

Este lunes, el buscador en línea “Google” hizo del Día Nacional de Registro de Votantes su mensaje diario o “doodle” con enlaces a páginas para encontrar más información y para registrarse.

en 2012, año de la última elección presidencial, casi el 35% de los ciudadanos estadounidenses elegibles para votar no estaban registrados. Se sabe que muchos votantes tradicionalmente comienzan a pensar en registrarse el mes antes de la elección, este año, sin embargo, Google reportó un aumento de más del 300% en las búsquedas de información en línea sobre cómo votar y cómo registrarse.

Hay once estados del país -y el Distrito de Columbia o DC- donde no hace falta registrarse con anterioridad ya que se permite hacerlo el mismo día de la elección. Dakota del Norte no requiere registro tradicional de votantes.

Cada estado del país tiene un sistema diferente y leyes diferentes en torno al registro. En algunos casos, los estados requieren identificación para registrarse, otros simplemente requieren que el solicitante rellene un formulario. Es importante revisar con antelación lo que pide su estado para así no quedarse fuera.

Hay estados que permiten el registro en línea, la mayoría ofrece formularios de registro de votantes en oficinas de gobierno, como las oficinas de correo. Además, numerosas organizaciones comunitarias están realizando eventos de registro de votantes, que también puede aprovechar para estar al día y listo para votar!

Para más información en español, acudir a la página de http://ciudadania.yaeshora.info/

A continuación le dejamos aquí las fechas límite de cada estado y enlaces para obtener más información de los requisitos en cada uno de ellos.

¡A votar se ha dicho!

Septiembre

9: Islas Marianas (expiró)

19: Puerto Rico (expiró)

Octubre

8: Mississippi, Carolina del Sur, Islas Vírgenes

9: Alaska, Rhode Island

10: American Samoa, Arizona, Arkansas, Hawaii

11: Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Nuevo Mexico,Ohio, Pennsylvania, Tenesí, Texas

12: Missouri

14: Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma

15: Delaware

17: Virginia

18: Kansas, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregon, West Virginia

19: Massachusetts

24: Alabama, California, Dakota del Sur,

28: Guam, Nebraska

31: Washington (estado)

Noviembre

1: Utah

2: Vermont

3: Maryland

8 (Día de la elección): Colorado, Connecticut, District of Columbia, Idaho,Illinois, Iowa, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Wisconsin, Wyoming