Video: Hijo de Pablo Escobar revela el secreto que su padre no se llevó a la tumba

El lado del capo colombiano que no conoces

Uno de los hijos del capo colombiano Pablo Escobar reveló el consejo que le dio su padre y que lo marcó de por vida: “Valiente es el que no prueba”.

Sebastián Marroquín (39) reveló que su padre indicó lo anterior en referencia a las drogas cuando era apenas un adolescente.

Marroquín- que se cambió el nombre y vive en Argentina-, indicó en entrevista con Hufftington Post que su padre era “consciente del veneno que vendía y no quería que su familia se metiera en ese mundo oscuro del narcotráfico”.

Agregó que fue criado por los “peores criminales de Colombia”. “Me críe entre bandidos. Los peores criminales de Colombia fueron todos mis niñeras. Ahora soy un hombre de paz, creo que al estar tan cerca de eso me hizo más consciente de las consecuencias de sus acciones y del dolor que provocaban, a sí mismos, a nosotros y a muchos otros colombianos. Eso sirvió para tener, muy cerca, un espejo en el que veía justamente a las personas en las que yo no debía convertirme”.

Cuando su padre murió a manos de agentes en diciembre de 1993 tras una persecución por la calles de Medellín, Marroquín quiso vengarse de los asesinos. Sin embargo, desistió, ya que según dijo: “Soy un hombre de paz y eso se puede verificar. Si no, estaría muerto”.



Entrevista al hijo de Pablo Escobar by elhuffingtonpost

“Me parece justo porque, cuando muere mi padre, cometí el gravísimo error de amenazar al país para vengar su muerte. Por eso las personas me recuerdan por ese acto de desesperación ante la noticia de la muerte de mi padre y no recuerdan la segunda promesa que hice 10 minutos después: que me iba a educar y que contribuiría a la educación de mi familia y a la paz de mi país. Esto es lo que vengo haciendo desde hace años, pero hay quien sólo recuerda mis amenazas de hace dos décadas, pero no valora todo este tiempo de buen comportamiento”, agregó.

Sobre el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, dijo que es posible avanzar en el proceso.

“De esta paz en concreto no puedo hablar porque no la conozco tan a fondo, pero de la que sí puedo hablar es de la que nosotros hicimos con todos los carteles de la droga de Colombia. Basándome en esa experiencia, creo que los colombianos somos capaces de hacer la paz. Hasta las personas más sanguinarias se cansan de la violencia y la guerra”.

A pesar del amor que tiene por su padre, reconoce que fue “un bandido” que hizo mucho daño a Colombia. Añadió que si habla de él, es para que otros no repitan sus acciones.