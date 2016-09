¿Será Tigres el primer equipo que complete una Liga sin perder?

Los de Ferretti siguen invictos tras 10 fechas; el equipo que más se ha tardado en perder en un torneo corto ha sido el Guadalajara

Líder e invicto. No gustan sus formas, no ofrece el espectáculo que su nómina exige, pero en cuanto a resultados no hay reproche para los Tigres de Ferretti.

Tras vencer a las Chivas la noche del martes, el plantel mejor cotizado en la Liga MX sumó su tercer triunfo en fila, sigue sin ser vencido, y se afianzó como líder de la competencia manteniendo viva la posibilidad de convertirse en el primer equipo que complete un curso sin sufrir una derrota, algo que no ha sucedido nunca.

En la historia de los torneos cortos el equipo que más tiempo tardó en conocer la derrota fue el Guadalajara, que en el Invierno 2001, con Óscar Alfredo Ruggeri en el banquillo, no fue vencido sino hasta la fecha 15, en la que cayó 0-2 con Pachuca. Aquel equipo no logró trascender y fue eliminado por Toluca en los Cuartos de Final.

Tigres estuvo ya muy cerca de igualar aquel registro al mantenerse invicto en las 13 primeras fechas del Clausura 2013, ya con Ferretti en el timón. En aquella ocasión los norteños sufrieron su primer traspié en la jornada 14 al sucumbir 1-2 con los Pumas en Ciudad Universitaria. Luego, esos Tigres no llegarían lejos en la fase final, al ser eliminados por el Monterrey en los Cuartos de Final.

Al repasar la suerte de los equipos que más han tardado en perder queda claro que un inicio exento de derrotas no garantiza una titulación a final de temporada.

De los 12 equipos que más tardaron en perder su primer juego en la Era de los torneos cortos, es decir desde 1996 a la fecha, sólo cinco lograron coronarse a final de curso, siendo los Pumas de Guillermo Vázquez los últimos en lograrlo, en el Clausura 2011.

En este Apertura 2016 a los Tigres les queda defender su marcha invicta en casa ante Cruz Azul (Fecha 11), Necaxa (13), Monterrey (15) y Querétaro (17) y fuera ante León (12), Pumas (14) y Tijuana (16).

En total el equipo de Ferretti contabiliza 14 juegos oficiales sin perder, incluyendo los 10 del actual Apertura 2016, dos de la Liga Campeones de la Concacaf, uno del Campeón de Campeones y su último juego de la Liguilla pasada ante Monterrey. En ese periodo los felinos contabilizaron 10 triunfos y cuatro empates.

LOS QUE MÁS TARDARON EN PERDER EN TORNEOS CORTOS