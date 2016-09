Roselyn Sánchez, en líos por denunciar la violencia policial

La actriz quiso hacer un llamamiento en contra de la violencia policial y la comunidad online se le echó encima

A la actriz Roselyn Sánchez no le ha temblado el pulso a la hora de cargar contra aquellos internautas que le están dirigiendo toda clase de comentarios ofensivos después de que utilizara su cuenta de Instagram para denunciar el trato discriminatorio que vienen sufriendo cada vez más miembros de la comunidad afroamericana por parte de la policía en Estados Unidos.

“Por favor, si no estáis de acuerdo con algunas de las cosas que publico en las redes sociales, no me insultéis, ni me pidáis que me disculpe, ni juzguéis con tanta rapidez si tengo derecho o no a expresar mi opinión. Por supuesto que la tengo, soy una persona sincera y comprometida que no escribe sobre sus convicciones con el objetivo de ofender o hacer daño a los demás”, escribió.

Después de publicar este video en el que se muestra “una típica parada en tráfico para un hombre negro”, la presentadora y actriz tuvo que seguir explicándose y defendiéndose de los críticos.

“Ya he dicho que respeto a la policía, ya sean blancos, negros, latinos, asiáticos, azules, amarillos o verdes, me da igual. Soy perfectamente consciente de que hay agentes muy responsables y que eso no depende del color de su piel. Pero hay algo que ha quedado claro y que es evidente: el racismo campa a sus anchas en nuestro país”, ha escrito la intérprete.

La extensa carta publicada por la que fuera protagonista de la ya cancelada ‘Criadas y Malvadas’ viene a colación de este video satírico que, con el formato de dibujos animados,asociaba directamente al clima de racismo cada vez más presente entre los cuerpos de seguridad el reciente asesinato de Terence Hutcher a manos de un policía de Oklahoma mientras esperaba la llegada de una grúa de asistencia en carretera.

La mencionada grabación enfureció sobremanera a algunos miembros de la comunidad virtual que culparon a la artista de encender los ánimos a base de una imagen irreal y estereotipada de la policía.

“Me parece insultante esto que has publicado. Soy la viuda de un agente de policía de la ciudad de Nueva York y me siento muy dolida por un vídeo que me parece propio de gente ignorante. No tienes ni la más remota idea de lo que tiene que soportar la policía a diario para poder hacer su trabajo y proteger su integridad física. No voy a decir que todos los agentes se comportan como deben, pero tampoco voy a permitir que se les meta a todos en la misma categoría y se generalice sobre ellos, llamándoles asesinos. Pero tú sigue así, echando leña al fuego y sin contribuir a que se llegue a una solución. Y eso te lo dice otra borinqueña”, reza uno de los comentarios a la grabación subida por Roselyn, cantante e intérprete portorriqueña.