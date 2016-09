¿Por qué siempre tengo hambre?

Puede ser que tu apetito no tenga nada que ver con un vacío en el estómago

Hay que aprender a diferenciar entre el hambre física y el hambre emocional. Ante un largo periodo de ayuno, lo más probable es que esa punzada que sientes en el estómago sea, efectivamente, hambre; pero si hace poco ingeriste alimentos y sientes una especie de “antojo”, es probable que tu hambre sea solamente el síntoma de alguna emoción que en ese momento emerge como un impulso de comer.

Aquí hay 4 razones muy comunes que te pueden estar provocando un apetito voraz de manera constante:

1. Horario

Por la mañana aumenta la insulina, responsable de quemar los azúcares, y alcanza su pico más alto hacia la una de la tarde. Por eso, sobre esa hora se experimenta más hambre.

2. Medicamentos

Según datos de la División de Nutrición de la Facultad de Medicina de Harvard, en los últimos 20 años ha ascendido de 10 a 25% el número de medicamentos que incluyen como efecto secundario el aumento del apetito.

3. No desayunar bien

No solo incrementa el deseo de comer, sino que según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, las personas que evitan la primera comida del día tienen hasta 21% mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo II.

4. Emociones

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución de salud más importante en México, reveló que emociones como ansiedad, depresión o soledad son problemas que hacen comer de más y contribuyen a elevar el riesgo de sobrepeso y obesidad.