La perrita que detectó que su dueña estaba embarazada

A principios de este año, hubo mudanza y nuevos planes para Marilina y Tomás. Cambiaron el departamento por una casa con patio y decidieron que era hora de agrandar la familia. “El proyecto existía pero no estábamos pendientes ni ansiosos; simplemente dejamos de cuidarnos y seguimos con nuestras rutinas”, cuentan.

Pasado el mes, su perra Matilda comenzó a cambiar algunos hábitos. Ya no recibía a Marilina a los saltos cuando llegaba a la casa, había dejado de invitarla a correr por el patio y no la perdía de vista cuando salían a pasear. No había forma de que un extraño se le acercara, la perra se había convertido en la custodia personal de su dueña.

“¡No entendía qué le pasaba! En un abrir y cerrar de ojos me tenía entre algodones… Ella, que siempre había sido bastante torpe, que no sabía dominar su entusiasmo al demostrarme cariño, de golpe era una pluma, me seguía por toda la casa y no se despegaba de mí cuando caminábamos por la calle”, dice Marilina aún sorprendida. El cambio de conducta fue aún más evidente porque con Tomás las cosas no se habían modificado, Matilda le seguía manifestando amor con su graciosa brutalidad de siempre.