El caso de la mujer que fue apuñalada en calles de la India y que indigna a todo el país

En plena calle en la ciudad de Delhi, un hombre apuñala más de 20 veces a una mujer. Lo hace sin parar ni importarle los transeúntes que se detienen a mirar por unos segundos y siguen su paso.

En India, muchos han reaccionado con indignación tras observar cómo ocurrió el ataque en una calle transitada en la capital del país sin que la víctima recibiera ayuda.

Una cámara de vigilancia captó como un hombre se baja de una motocicleta y ataca a la maestra de escuela Karuna, de 22 años, quien resultó muerta.

Se le puede ver apuñalando repetidamente a la mujer mientras la gente camina a su alrededor. Luego la golpea en la cabeza con una piedra y termina pateándola.

Los testigos intervinieron cuando el hombre trató de escapar. La policía dijo que lo han acusado de homicidio.

Durante el ataque, uno de los peatones trató de acercarse al asaltante pero retrocedió y a los pocos segundos, abandonó el lugar.

Varios se detuvieron a observar lo que pasaba pero no ayudaron.

“La atacaron mientras caminaba junto a su prima a alrededor de las 9:00 am. Parece que el asaltante se sentía atraído hacia ella cuando eran vecinos, pero desde que él se casó, ella no le prestó más atención”, le dijo a la BBC el agente de la policía Esha Pandey.

Horrible video from Delhi. Man stabbed girl in Burari area of Delhi and no one came forward to stop him. #Shame pic.twitter.com/GdPSssFMEx

— Jitender Sharma (@capt_ivane) 20 de septiembre de 2016