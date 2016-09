Lourdes Stephen: La foto que la puso en problemas

Mira por qué la criticaron tanto

Hace unos días, Lourdes Stephen publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se le ve tanto dándole fórmula al recién nacido Michael Víctor.

Lo que nunca imaginó la presentadora de ‘Sal y Pimienta’, es que la foto iba a desatar tanta controversia, y a la vez le iba a provocar tanta tristeza de recibir esos mensajes. Es que muchos de sus seguidores le cuestionaron el por qué le daba ‘tetero’ y no lo amamantaba. Algunos hasta le recriminaron el no fomentar la leche materna con este tipo de imágenes.

Esta foto generó muchas críticas. 😔 En mi perfil está el link con el vídeo donde explico todo. Me encantaría saber su opinión 💕 A photo posted by Lourdes Stephen (@lourdesstephen) on Sep 20, 2016 at 7:27am PDT

Lo cierto es que Lourdes ha tenido problemas para amamantar a su bebé, en la entrevista en exclusiva que nos dio, ella nos confesó lo siguiente: “Creí que le iba a poder sustentar una comida pero no, se me ha hecho muy difícil, estuve intentando con la maquina, es un trabajo que tú tienes que ponerte a eso y no se me dio, el día que me salen dos gotas yo se las doy, porque yo sé que la lactancia es muy importante para un bebé, y obviamente uno trata de hacer lo que puede”.

De esta manera Lourdes quiso dejar claro que no es que no quiere, sino que no puede y que en definitiva, debe alimentar y darle lo mejor a su bebé.