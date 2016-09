Los mexicanos que enfrentan a Trump desde México

Desde México, varias asociaciones promueven no votar por Donald Trump

Al exdiputado y presidente de la fundación Imagen de México, Agustín Barrios Gómez, le hierve la sangre al pensar en la amenaza que representa para su país el candidato republicano Donald Trump. “Por muy pusilánime que quiera ser el presidente Enrique Peña Nieto para enfrentarlo, no hay país que aguante tanta humillación sin dar un giro”.

Y para él, como para muchas organizaciones civiles, el momento de contraatacar ha llegado después del tibio discurso del mandatario mexicano durante la visita de Trump el pasado 31 de agosto (donde solo habló de las bondades comerciales),y justo antes de las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos.

“Debemos dejar claro que con México no se juega porque, entre muchas cosas, somos clave para la seguridad nacional de EEUU, que tiene a la mitad de la humanidad en su contra, dispuesto a hacer daño personalmente con tal de hacerse daño y somos lo único que se ha interpuesto. Hasta que no…”, precisa.

“Hemos tenido una política de visas diseñada para defenderlos; hemos intercambiado información a tal punto que el único intento de un terrorista tratando ingresar a EEUU fue de lado de Canadá no de México, y eso no se da por azar, tomando en cuenta que tenemos la frontera más cruzada del planeta: 350 millones de cruces fronterizos al año, ¿saben el nivel de cooperación que se necesita para que no se arme un desmadre?”, indicó.

El punto de partida de esta narrativa que busca difundirse en los medios de comunicación a través de la organización de Barrios Gómez es que a nadie, menos que a los estadounidenses, les conviene un México débil, golpeado, como lo quiere ver Trump, porque las consecuencias serían “desastrosas” si este país deja de ser aliado o si se genera una crisis de refugiados.

“Tenemos que fortalecer nuestra diplomacia: ser más fuerte, creérnosla, y entender que cuando nos sentamos a hablar con EEUU sí nos sentamos con iguales porque ellos tienen más que perder que nosotros: se trata de una negociación dura”.

#DilesQueVoten

Con una estrategia enfocada en la promoción del voto latino, dos organizaciones con capacidad de movilización en México realizan campañas mediáticas para convencer a los mexicanos que tienen familiares en Estados Unidos para que voten en favor de quien tenga la mejor propuesta para la comunidad latina.

Alrededor de 25 millones de latinos –en su mayoría mexicanos- puede ser parte activa de la democracia en la Unión Americana; sin embargo, en 2012, sólo cinco millones salieron a votar.

La Coalición contra Donald Trump, como su nombre lo dice, es abiertamente promotora del sufragio a favor de la demócrata Hillary Clinton. “Yo no puedo tolerar que mi hija, mi nieta y mi yerno, que viven allá, sufran por el ambiente de odio que ha provocado Donald Trump”, advierte María García, integrante de la coalición que publicó recientemente un libro sobre la cronología del ascenso del magnate y sus riesgos.

El próximo 12 de octubre, organizará una protesta en la capital mexicana donde romperán una piñata con la imagen del republicano en el Hemiciclo a Juárez, frente a la cancillería. “Desde aquí le vamos a partir la madre de esta forma y con el voto de nuestras familias”.

Desde el #dilesquevoten, otro grupo de profesionistas, consultores y especialistas en comunicación política, encabezados por Roberto Trad hacen una promoción similar a la coalición aunque con un mensaje más enfocado a la importancia de la relación bilateral en los estados en EEUU donde el voto latino puede definir la elección, entre ellos, California, Texas y Nueva York.

“Los lazos familiares son clave para la educación política allá”, destaca Trad.