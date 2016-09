Lo inevitable ha ocurrido con las estatuas de cera de Angelina y Brad

Ahora sí que es oficial.

Tras el sorpresivo anuncio de su divorcio en el día de ayer, el famoso museo de Madame Tussaud separó las estatuas de cera de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Así lo confirmó el museo a través de su cuenta de Twitter con una imagen en la que muestra las estatuas de Angelina y Brad distanciadas de cada una con la de Robert Pattinson justo en el medio.

Following the news that has shocked celebrity watchers worldwide, we can confirm we have separated Brad Pitt and Angelina Jolie’s figures. pic.twitter.com/2juLFaZJED

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) September 21, 2016