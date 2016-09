Latinos fueron excluidos de diálogo sobre juez Curiel y otros temas que les afectan, dice estudio

WASHINGTON.- Los latinos son la minoría más grande del país y, aún cuando la comunidad es atacada, no tienen voz en los canales por cable sobre los asuntos más apremiantes de este bloque electoral, según denunció este miércoles un estudio de “Media Matters”.

El grupo se centró en la controversia generada en mayo pasado cuando el aspirante presidencial republicano, Donald Trump, sugirió que el juez federal mexicoamericano, Gonzalo Curiel, no podía ser imparcial en el juicio contra la desaparecida Trump University por su origen étnico. Trump continuó sus ataques en junio.

El estudio analizó la cobertura de CNN, Fox News y MSNBC de los ataques de Trump contra Curiel, y determinó que expertos latinos conformaron sólo el 11,5% de los invitados en los programas televisivos.

En cambio, los invitados no hispanos conformaron el 88,5% de la programación de mayor audiencia de las tres cadenas, según el análisis realizado entre el 27 de mayo y el 9 de junio pasados.

When media discussed Trump's racist attacks on Judge Gonzalo Curiel, Latino voices were rarely included https://t.co/ZAIGjr7HV0

— Media Matters (@mmfa) September 21, 2016