Lanzan nuevo programa de salud para personas sin seguro en el Condado de Cook

Podrán recibir atención médica a través de este nuevo programa salud personas de bajos recursos económicos que no tengan seguro médico e inmigrantes indocumentados que vivan en el Condado de Cook

La Junta del Condado de Cook aprobó una ordenanza para ayudar a que quienes viven en ese Condado y no tienen seguro de salud reciban atención médica.

Según datos recientes de la oficina del Censo de Estados Unidos, 900,000 personas de Illinois no cuentan con seguro de salud.

Aunque hay una disminución significativa en el número de pacientes no asegurados de 55% en 2013 a 32% en 2015 gracias a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, todavía uno de cada tres pacientes no tienen seguro de salud, indicó The Cook County Health & Hospital System (CCHHS).

Además del Condado de Cook en Chicago, programas similares para los no asegurados se han desarrollado en Los Ángeles, San Francisco y Washington.

“La motivación de establecer este programa es que reconociendo que después de seis años de que ha sido puesto en marcha Obamacare, existe todavía mucha gente que sigue sin seguro médico, lo que incluye familias de bajos recursos que no pueden comprar seguro de salud a través de Obamacare porque las primas son muy altas y otras personas no son elegibles por ser indocumentadas”, dijo el comisionado del Condado de Cook Jesús ’Chuy’ García. El Condado de Cook avaló el programa el pasado 14 de septiembre

La Coalición Comunidades Saludables del Condado de Cook (HC3), conformada por más de 40 organizaciones con la participación de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), impulsó la creación de una programa que sirva a aquellas personas que no tienen un seguro médico.

“La meta al principio era crear un programa que pudiera beneficiar a los indocumentados sin seguro médico, sin embargo entre reuniones y conversaciones en la comunidad y con los comisionados, se tomó la decisión de desarrollar un programa que fuera para cualquier persona, aparte también para los indocumentados”, explicó Luvia Quiñones, directora de política de salud de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), quien también dijo que fue una ardua campaña de dos años para concretar el objetivo.

Se estima que este nuevo programa proporcionará servicios médicos a 40,000 residentes del Condado de Cook en 2017.

“El sistema de salud pública en el Condado actualmente ha estado sirviendo a cierta cantidad de personas que no tienen seguro médico ya sea por cuarto de emergencias o por alguna de sus clínicas, esa cantidad de personas son aproximadamente 40,000. Son aquellas personas que ellos saben que son de bajos ingresos y que no tienen seguro médico. Pero como funciona es que ellos pueden ir al Hospital Stroger por una emergencia y se van, no reciben ningún seguimiento, ningún servicio preventivo para evitar que vuelvan a ir al cuarto de emergencias”, señaló Quiñones.

Según el comisionado García, las 40,000 personas a las que se busca inscribir en el primer año son aquellas que ya han utilizado el programa CareLink para personas de bajos recursos. “La diferencia es que bajo este nuevo programa de acceso directo, las personas tendrán mayor acceso a la atención médica y podrán con regularidad contar con un médico asignado y una clínica u hospital donde se atiendan con mayor frecuencia”, indicó García.

“Después va a estar disponible para otras personas que no son parte del sistema todavía y quizás nunca han acudido a hospitales y clínicas del sistema para recibir servicios médicos. Entonces es un avance muy importante para estas personas y por supuesto para la comunidad inmigrante del Condado de Cook ya que también cubrirá a las personas indocumentadas”, hizo hincapié ‘Chuy’ García en entrevista con La Raza.

Detalles del nuevo programa

Para ser elegible al programa las personas tienen que residir en el Condado de Cook y ganar no más de 200% del nivel federal de pobreza (FPL) además de no ser elegible para el seguro público.

“200% de nivel de pobreza viene siendo $23,000 al año de ingreso anual por persona, mientras que hay un límite de $48,000 anual en ingresos para una familia de cuatro personas”, indicó García a La Raza.

La inscripción al programa es gratuita, pero si hay algunos costos al recibir los servicios de salud, como copagos. A través de este nuevo programa los pacientes tendrán acceso a atención primaria y hospitalaria y de referidos a especialistas dentro del sistema de salud del Condado de Cook.

García también dijo que a las personas se le asignará un médico de cuidado primario y también una credencial del sistema de salud y una clínica de cuidado primario. “Esto es muy importante para que más personas sean parte del sistema de salud pública y que no demoren en atender sus necesidades de salud hasta que vivan una crisis y tengan que ir a la sala de urgencias del Condado de Cook donde es muy caro atender a personas que han sufrido una condición severa”, comentó ‘Chuy’.

Quiñones explicó que las personas que se inscriban en el programa van a recibir una tarjeta de membresía con su nombre y a la clínica a la que pertenecen. “Esa tarjeta va a estar conectada a sus archivos médicos para que cada vez que se vaya a la clínica se le va a designar de acuerdo a donde viven ellos, así los doctores y enfermeras van a tener un número de acuerdo a la tarjeta para lo cual van a estar dando seguimiento a su estado de salud”.

La comunidad indocumentada no califica para recibir cobertura médica a través de Obamacare pero quienes sí son elegibles para obtener esa cobertura y no tienen seguro de salud pagan una multa la cual va seguir aumentando año tras año. “Estas personas pueden inscribirse en este nuevo programa para recibir atención médica, pero tienen que seguir pagando su multa porque este programa no es un seguro médico”, destacó Quiñones.

—

El caso de Ayala

Carlos Ayala padece psoriasis, una enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación. Ayala es indocumentado, trabaja de jardinero desde hace cinco años y no tiene seguro médico. “Cada vez que corto el pasto, el polvo y algunas partículas de las hierbas se me meten a los oídos por lo que tuve problemas con los oídos hace poco, también trabajando en jardinería agarré una hierba que se llama hiedra y me dio una alergia que me enrronché todo el cuerpo y con la psoriasis que tengo me sentí peor, es algo frustrante”, dijo Ayala.

Sin embargo, los días de malestar por no tener seguro de salud terminarán pronto, asegura Ayala, pues tiene planeado inscribirse al nuevo programa de atención médica del Condado de Cook. “Voy a estar mejor, voy a poder ir ahora a la clínica y recibir tratamiento”, comentó.