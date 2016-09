La novia de Chicharito no se pierde sus partidos ni en el hospital

La periodista deportiva ha permanecido ingresada en un hospital de Barcelona, recuperándose de un neumotórax

La periodista deportiva Lucía Villalón acaba de sufrir un pequeño bache en su salud durante el que, desgraciadamente, no ha podido contar con el apoyo de su novio, el futbolista mexicano ‘Chicharito’ Hernández, debido a los compromisos profesionales de este en Alemania.

Sin embargo, la guapa joven, que ha permanecido ingresada en el hospital unos días atendida en todo momento por sus padres, no ha permitido que su enfermedad le impidiera disfrutar del primer gol de la temporada de su chico en la Bundesliga.

Alan Pulido terminó con su novia Ileana Salas, ella confesó que le fue infiel

“Después de unos días ingresada en Barcelona (algo malita por un neumotórax), ¡ya estoy de reposo! Pero eso sí, no me he perdido nada, ni me lo voy a perder. Ni tus partidos, Chicharito, ni ningún detalle de La Liga. Que aunque no pueda trabajar estoy muy pendiente. ¡Ahora a recuperar fuerzas para volver mejor que nunca! Gracias a mis padres por cuidarme tanto”, anunció la periodista a través de su perfil de Instagram junto a una foto en la que aparece en la cama del hospital con un ordenador portátil en el que se estaba emitiendo un partido.

Desde que diera comienzo su romance hace más de un año, tanto el futbolista como su novia han documentado su relación a través de las redes sociales, donde comparten con todos sus seguidores lo mucho que se extrañan cuando sus respectivas carreras les obligan a separarse.

Así estaría formado el nuevo equipo de Javier Alarcón para competirle a Televisa

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, insultó a un reportero: “No tienes huevos”

Aunque hace poco más de un mes los dos enamorados tuvieron que volver a despedirse tras unas románticas vacaciones para que Chicharito viajara a Alemania y se incorporara al Bayer Leverkusen, la semana pasada ambos tuvieron la oportunidad de volver a reencontrarse brevemente, un momento que celebraron publicando en el Instagram de la periodista un vídeo grabado por su chico en el que se la veía bailando la canción ‘Black Skinhead’, de Kanye West.

“Noche de locura con mis chicos”, bromeaba Lucía junto al vídeo, refiriéndose a Chicharito y al perro que ambos han adoptado juntos, un simpático labrador negro al que han bautizado como ‘Paco’ .