La broma del Bayern Múnich por el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie

La noticia de la separación de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie, una de las parejas más famosas de la farándula, sacudió no solo al mundo del espectáculo.

Tanta ha sido la repercusión, que la noticia del divorcio del “Sr. y Sra. Smith” ha alcanzado al fútbol.

El protagonista fue el equipo alemás Bayern Múnich, que a través de su cuenta oficial de Twitter hizo una graciosa comparación.

Video: Manchester City quiere fichar a niño de 3 años

Angelina Jolie pide el divorcio a Brad Pitt tras 12 años de relación

Utilizando el hashtag #Brangelina (como solía conocérsele a la pareja de Hollywood), el club bávaro publicó una foto en la que aparecen los futbolistas alemanes Lukas Podolski y Bastian Schweinsteiger tomándose una selfie con la camiseta de la selección de Alemania.

“#Brangelina es el rompimiento más triste desde Poldi & Schweini”, escribieron acompañando la fotografía.

#Brangelina is the saddest breakup since Poldi & Schweini 😪 😭 pic.twitter.com/ek7rFVZ43D

— FC Bayern US (@FCBayernUS) September 20, 2016