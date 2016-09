Fotos: Finalizan grabaciones de telenovela ‘Tres Veces Ana’ para este actor

Angelique Boyer triste por grabar últimas escenas con compañero de trabajo

La telenovela “Tres Veces Ana” se encuentra en sus últimas semanas por Univision y las grabaciones están por culminar. Hoy el actor Carlos de la Mota compartió algunas imágenes desde el foro donde se produce la serie.

“Mi último día de grabación y no se porque Angelique Boyer está tan feliz”, compartió en Instagram el actor dominicano. En la foto se aprecia a el esperando indicaciones mientras Boyer sonríe a la cámara.

Mi último día de grabación , y no se Porq @angeliqueboyer está tan feliz 😳💔😢 #tr3svecesana A photo posted by Carlos De La Mota (@carlosdelamota) on Sep 21, 2016 at 9:19am PDT

Más tarde, de la Mota volvió a compartir una imagen donde se ve a Boyer triste por su partida.

Ahora sí están triste Porq es mi último día @angeliqueboyer @maruduenas @viviansalazar 💔😢🙏🙌❤️ #tr3svecesana A photo posted by Carlos De La Mota (@carlosdelamota) on Sep 21, 2016 at 10:23am PDT

En el melodrama, Carlos de la Mota interpreta a Vicente, un hombre que se quiere vengar del Tío Mariano (Ramiro Fumazoni) porque lo acusa de ser el culpable de su parálisis. Para hacer esto, Vicente intenta enamorar a Ana Laura (Boyer) para que por medio su su sufrimiento pague Mariano.

“Tres Veces Ana” está en su recta final y la misma Angelique Boyer compartió una foto del libreto que contiene el desenlace de la historia.

En su momento la actriz escribió: “Gracias a todos los que fueron parte de estos mágicos y productivos 10 meses, pues sin cada uno de ustedes no se podría haber dado este proyecto con éxito, y que no nos abandone nunca el espíritu del trabajo en equipo, ya que podemos decir que lo conocemos de verdad. Las palabras no son suficientes para agradecer tanto esfuerzo y pasión!

Me siento melancólica por empezar a grabar estos últimos capítulos!”